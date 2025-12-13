Nhan sắc của tuyển thủ Audition Việt Nam gây sốt: Con gái chơi game đỉnh vậy?

Mới đây, nội dung thi đấu bộ môn Audition tại SEA Games 33 đã thu hút sự quan tâm của đông đảo cộng đồng mạng. Bởi đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử, Audition trở thành bộ esports trình diễn chính thức với các nội dung: đơn nam, đơn nữ và đồng đội.

Cũng trong ngày thi đấu 12/12, các vận động viên của Việt Nam đã giành về nhiều thành tích tốt, những tấm huy chương vàng, đánh bại đội chủ nhà Thái Lan trong nhiều hạng mục như đơn nữ, đồng đội nam - nữ.

Song bên cạnh khả năng “nhảy phím”, điều khiến cư dân mạng trầm trồ chính là visual của các nữ tuyển thủ Audition Việt Nam. Đặc biệt là Nguyễn Ngọc - nữ tuyển thủ gây sốt với visual xinh bất chấp camera thường.

Tuyển thủ Audition - Nguyễn Hồng Ngọc sở hữu visual cực xinh đẹp

Được biết, cô nàng có tên đầy đủ là Nguyễn Hồng Ngọc (SN 1997, Hải Phòng), là thành viên dự bị trong đội tuyển Esports Audition Việt Nam. Song, mới đây cô cũng đã có những màn thể hiện khả năng “nhảy Au” để lại nhiều ấn tượng. Dù chưa giành được thành tích tốt nhất song Hồng Ngọc vẫn là gương mặt được đánh giá cao.

Khi lọt vào ống kính máy quay, Hồng Ngọc khiến nhiều người mê mẩn bởi nhan sắc xinh đẹp, cuốn hút. Cô sở hữu gương mặt thanh tú, làn da trắng nổi bật. Do đó dù xuất hiện trên sóng truyền hình hay qua camera thường, visual của nữ tuyển thủ vẫn sáng bừng đáng ngưỡng mộ.

Dù chưa giành được HCV nhưng Hồng Ngọc vừa có những màn thi đấu mãn nhãn

Hồng Ngọc từng chia sẻ, cô biết đến bộ môn này từ khi Audition mới ra mắt tại Việt Nam vào năm 2006. Thời điểm đó, cô nàng mới 9 tuổi, cũng chỉ bắt đầu từ niềm đam mê chơi vui, giải trí. Song ở hiện tại, Hồng Ngọc lại trở thành 1 trong những thành viên đại diện Việt Nam để tham gia đấu trường SEA Games 33.

Khoảng vài năm trở lại đây, Audition bắt đầu có thêm nhiều giải đấu quy mô lớn, bài bản hơn. Hồng Ngọc cũng tham gia rất nhiều giải trong nước, từng thi quốc tế online để rèn luyện bản lĩnh và tâm lý thi đấu.

Trên trang cá nhân của mình, Hồng Ngọc cũng vui vẻ ghi lại nhiều khoảnh khắc, kỷ niệm trong kỳ SEA Games đầu tiên của mình. Ngoài ra, cô nàng cũng nhận được nhiều lời khen, động viên từ người hâm mộ, những người có chung niềm đam mê nhờ tài năng lẫn visual đều hoàn hảo.

Hồng Ngọc sở hữu visual nổi bật

Một số hình ảnh đời thường của nữ tuyển thủ

Tổng hợp