Nhận ngay ưu đãi dịp 8/3 từ trang sức DOJI

Biến hóa phong cách, làm mới bản thân với những món trang sức độc đáo có thể trở thành bí quyết giúp phái đẹp tìm được cân bằng và ý nghĩa của cuộc sống.

Thấu hiểu phụ nữ và luôn mong muốn mang đến cho người phụ nữ vẻ đẹp trọn vẹn, DOJI mang tới phụ nữ món quà trong ngày mùng 8/3 sắp tới là những bộ sưu tập có thiết kế độc đáo, phong cách đa dạng, với rất nhiều lựa chọn khác nhau cùng nhiều ưu đãi hấp dẫn.

Cùng chiêm ngưỡng những thiết kế trang sức độc đáo của DOJI

BST "Rays of light" của DOJI gây sốt thời gian gần đây, với trung tâm là viên kim cương siêu lý tưởng 8Hearts and 8Arrows (8 mũi tên và 8 trái tim) lung linh tỏa sáng. Trong đó 8 trái tim tượng trưng cho niềm tin, tình yêu, nhiệt huyết và hi vọng. Còn 8 mũi tên lại tượng trưng cho quyết tâm, sự kiên định, dám dấn thân của người phụ nữ.

Trên thế giới, chỉ khoảng 1% lượng kim cương là có thể tạo ra những giác cắt lý tưởng 8Hearts and 8Arrows. Do đó, chúng được coi là những viên kim cương mang lại may mắn và hạnh phúc cho chủ sở hữu. Trong dịp 8/3 này, BST "Rays of Light" được ưu đãi tới 10%.

Với thiết kế ấn tượng, sáng tạo và độc đáo trong ý tưởng, DOJI còn mang tới những sản phẩm trang sức thời trang cao cấp, giống như cây cầu kết nối phụ nữ với thế giới bên ngoài khi mang phong cách cập nhật xu hướng thế giới.

Các chất liệu của dòng sản phẩm trang sức này rất đa dạng, luôn mang tới cho người đeo những trải nghiệm thú vị. Dịp 8/3, khách hàng sẽ được ưu đãi 10% cho dòng sản phẩm.

Cân bằng với những tông màu rực rỡ là vẻ đẹp thuần khiết của trang sức ngọc trai, kết hợp hài hòa cùng họa tiết mềm mại, nữ tính. Những viên ngọc trai đẹp từ phía bắc bờ biển Australia đến những vùng biển của đất nước Nhật Bản mang đến nét dịu dàng cho phái đẹp. Ngày 8/3 là dịp tri ân những ai yêu thích trang sức ngọc trai với ưu đãi tới 15%.

DOJI còn mang tới khách hàng dòng sản phẩm cao cấp Trang sức Thượng hạng và Kim Cương Viên. Với hai dòng sản phẩm này, khách hàng toàn quyền chọn lựa các thiết kế để tôn vinh đẳng cấp và giá trị cá nhân. DOJI đảm bảo các thiết kế dành cho khách hàng đều là những mẫu mã độc bản.

Đây đều là những tinh hoa được cho ra đời bởi đội ngũ thiết kế cao cấp, chế tác bởi các nghệ nhân hàng đầu, đảm bảo giúp ấn định phong cách sang trọng cho người sở hữu.

Ngoài ra, những đôi tình nhân đang tìm một minh chứng tiếp theo cho một chặng đường mới thì nhẫn đính hôn hay nhẫn cưới là món quà gợi ý tuyệt vời phải không nào?! Wedding Land – Thương hiệu Trang sức Cưới thuộc Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI giảm 10% nhẫn đính hôn và 5% nhẫn cưới trong dịp này.

Những dòng trang sức cao cấp và đa dạng của DOJI với mục tiêu "cho phụ nữ luôn trọn ven" luôn là lựa chọn của những tín đồ thời trang và những khách hàng thông minh.

