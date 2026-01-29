Nhận định futsal Việt Nam vs futsal Lebanon, 13h00 ngày 28/1: Thử thách chờ đón

Nhận định trước trận đấu Việt Nam Lebanon

Sau khi giành 3 điểm đầu tay, tuyển Việt Nam sẽ bước vào trận gặp Lebanon. Đối thủ bị đánh giá thấp hơn nhưng đây không phải là cái tên dễ bắt nạt. Họ có lối chơi khó chịu, có truyền thống tốt ở Cúp châu Á. 7 vòng chung kết từ 2007 đến 2018, có tới 6 lần họ góp mặt ở tứ kết.

Có thể không tiến quá sâu nhưng vượt qua vòng bảng vẫn là công việc mà Lebanon thường hay làm được. Đối thủ cũng hạ quyết tâm có mặt ở tứ kết. Vậy nên họ hứa hẹn sẽ gây ra nhiều thách thức cho tuyển futsal Việt Nam.

Tuyển futsal Việt Nam đã khởi đầu thuận lợi tại giải futsal châu Á 2026 với trận thắng Kuwait 5-4 trong ngày ra quân. Nhưng có thể nói, thuận lợi ấy chỉ dừng lại ở mặt kết quả. Còn lối chơi, đặc biệt là khâu phòng thủ, Việt Nam vẫn để lộ ra nhiều khoảng trống để đối thủ khai thác.

Trong trận đấu đó, thủ môn Văn Tú gần như không thể chạm tay vào bóng khi các cú sút của Kuwait rất quyết đoán và hiểm. Kuwait đã thực hiện triệt để chiến thuật áp sát và dứt điểm nhanh khi có bóng. Đó là lý do mà họ không cần phối hợp nhiều, không cần quá cầu kỳ trong những tình huống ban bật nhưng vẫn ghi được 4 bàn.

Trong khó khăn, các cầu thủ Việt Nam đã xuất sắc ngược dòng thành công. Hôm nay, chắc chắn Việt Nam sẽ phải thể hiện lối chơi hiệu quả hơn để thắng Lebanon, sớm giành vé đi tiếp, thậm chí là giành thắng lợi đậm để duy trì lợi thế hoặc ít nhất là không quá tụt lại về hiệu số bàn thắng bại so với Thái Lan trước khi bước vào trận đấu cuối cùng.

Đội tuyển Việt Nam nhiều khả năng sẽ tiếp tục bị đối thủ áp sát, bịt kín các khoảng trống trên sân

Phong độ, lịch sử đối đầu Việt Nam Lebanon

Nhưng thắng được Lebanon với kết quả chênh lệch là không hề dễ dàng. Đội bóng này đã thể hiện bộ mặt khác trong ngày ra quân vòng chung kết châu Á. Họ khiến Thái Lan vốn mạnh vượt trội gặp vô vàn khó khăn. Thái Lan gần như không tìm được đường vào khung thành ở hiệp 1. Họ chỉ có thể ghi được những bàn thắng trong hiệp 2 nhờ các pha xử lý cá nhân đẳng cấp cao.

Lebanon hiểu rằng nhân sự và lối chơi của mình có giới hạn. Đó là lý do khiến họ thua 4 trận liên tiếp, gồm 3 trận giao hữu trước khi bắt đầu giải đấu. Khi tái đấu Việt Nam, Lebanon nhiều khả năng nhẫn nhịn chọn cách chơi phòng ngự, thậm chí là tiêu cực để bịt kín những khoảng trống trước khung thành.

Huấn luyện viên Diego Giustozzi dường như cũng lường trước được thế trận này. Ông khẳng định rằng sẽ không có các bàn thắng dễ như khi Việt Nam vùi dập Lebanon 4-0 tại vòng loại vừa qua. Thay vào đó là sự khó chịu rất lớn nếu như đối thủ chọn cách chơi phòng ngự triệt để như khi họ vừa thể hiện trước Thái Lan.

“Lebanon có lối chơi phòng ngự rất chặt chẽ. Họ không phụ thuộc vào một hay hai cầu thủ có thể tạo ra sự khác biệt, vì tấn công theo hệ thống và chiến thuật. Có thể trong 40 phút, Lebanon phòng ngự tới 35 phút. Vì vậy, tôi lo ngại về chiến lược của Lebanon hơn là từng cầu thủ cá nhân”, nhà cầm quân của tuyển futsal Việt Nam nói.

Chiều nay, hãy chờ đợi đội tuyển Việt Nam giải quyết đối thủ ra sao.