Nhận định bóng đá Crystal Palace vs Liverpool, 21h00 ngày 27/9: Nợ khó đòi

Không dễ để Liverpool đòi lại món nợ trước Crystal Palace ở Siêu cúp Anh

Nhận định trước trận đấu Crystal Palace vs Liverpool

Liverpool vừa trải qua chuỗi 5 chiến thắng liên tiếp ở giải Ngoại hạng Anh. Nếu tính mọi đấu trường, con số này lên tới 7 trận.

Điểm nhấn trong mạch trận ấn tượng kể trên của Liverpool là sự thực dụng, họ gần như chỉ thắng sát nút các đối thủ và không cần quá nhiều màu mè. Hy vọng của Liverpool đặt vào cặp đôi Salah – Gakpo cùng tân binh Isak trong bối cảnh Ekitike bị treo giò. Hàng tiền vệ với Mac Allister và Gravenberch kiểm soát nhịp trận tốt, trong khi Van Dijk cùng Konate giữ chắc hệ thống phòng ngự.

Đây cũng chính là điểm mạnh của Liverpool khi họ chơi rất chắc chắn. Trong 8 trận gần đây, Liverpool chỉ để thủng lưới 3 bàn.

Tuy nhiên, đối thủ của Liverpool ở vòng đấu này lại là Crystal Palace, đội cũng đang chơi khá ổn định với chuỗi 9 trận bất bại (3 thắng, 6 hoà). Điểm dễ nhận thấy dù không có thực lực mạnh, Crystal Palace lại có lối chơi rất khó chịu ngay cả trước những đối thủ lớn. Điều này khiến cho họ rất khó bị đánh bại.

Tại trận Siêu cúp Anh diễn ra cách đây chưa lâu, chính Crystal Palace đã cầm hoà Liverpool 2-2 sau thời gian thi đấu chính thức trước khi đánh bại "The Kop" trên chấm luân lưu.

Phong độ, thành tích đối đầu và lực lượng

Trong 5 trận gần nhất, Crystal Palace thắng 2 hoà 3, ghi 6 bàn và chỉ để thủng lưới 2 bàn. Hàng phòng ngự chính là điểm mạnh của đội bóng này. Bên kia chiến tuyến, Liverpool cũng toàn thắng 5 trận liên tiếp ở giải Ngoại hạng Anh.

Thành tích đối đầu 5 trận gần đây giữa đôi bên cân bằng khi cả 2 cùng thắng 2 trận và hoà 1.

Về lực lượng, sự vắng mặt đáng tiếc nhất bên phía Liverpool là Ekitike vì thẻ phạt. Đội khách cũng không có sự phục vụ của Stefan Bajcetic, Giovanni Leoni và Curtis Jones vì vấn đề sức khoẻ.

Bên kia chiến tuyến, Crystal Palace không có sự phục vụ của Ismaila Sarr, Caleb Kporha, Eddie Nketiah, Cheick Doucouré và Chadi Riad vì lý do tương tự.

Đội hình dự kiến Crystal Palace vs Liverpool

Crystal Palace : Henderson, Richards, Lacroix, Guehi, Munoz, Wharton, Hughes, Mitchell, Kamada, Devenny, Mateta

Liverpool : Alisson, Bradley, Konate, Van Dijk, Kerkez, Gravenberch, Mac Allister, Salah, Szoboszlai, Gakpo, Isak

Dự đoán: Crystal Palace 1-1 Liverpool