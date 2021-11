Nhân chứng kể giây phút túm chân kéo thanh niên sắp nhảy tầng 16 chung cư Linh Đàm xuống

Chiều 21/11, người dân sinh sống tại tầng 16, chung cư HH1A Linh Đàm (phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội) giải cứu thành công nam thanh niên định nhảy từ hành lang tầng 16 xuống dưới tự tử.

Là người trực tiếp tham gia giải cứu, anh H. (sống tại tầng 16, chung cư HH1A Linh Đàm) kể, vào khoảng 18h hôm qua, khi anh đang ở trong nhà thì nghe thấy tiếng hô hoán giúp đỡ của một người phụ nữ cùng tầng.

Vội mở cửa chạy ra ngoài, anh thấy một nam thanh niên đang chui đầu và nửa người ra khu vực lưới an toàn của hành lang.

Anh H. và một số người sống tại tầng 16 lập tức chạy lại túm chân nam thanh niên và kéo khỏi nơi nguy hiểm.

Sau khoảng 2-3 phút, người dân mới đưa được thanh niên có ý định tự tử ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Lúc này, do thấy tinh thần nam thanh niên không ổn định, liên tục gào khóc nên một số người đã báo công an. Ít phút sau, công an phường đến đưa người này về trụ sở khuyên ngăn và báo tin cho gia đình.

Khu vực T. định tự tử.

"Cũng may thời điểm xảy ra sự việc người dân phát hiện kịp thời, thêm nữa thanh niên đeo chiếc cặp sách trên người bị mắc vào tấm lưới bảo vệ nếu không thì đã bị rơi xuống rồi...", anh H kể.

Theo anh H., trong tình huống cấp bách ai phát hiện sự việc trên cũng sẽ chạy tới giúp đỡ, kéo thanh niên khỏi khu vực nguy hiểm.

"Bạn ấy còn trẻ tuổi nên bồng bột, còn việc giúp đỡ người cũng là trách nhiệm chung của mọi người", anh H. chia sẻ.

Theo thông tin từ vị cán bộ tổ dân phố 32, chung cư HH1A Linh Đàm, từ 15h hôm qua nam thanh niên này đã lảng vảng ở khu chung cư HH Linh Đàm.

Người này sau đó lên khu vực tầng 15 của toà nhà định tự tử, được người dân phát hiện đưa xuống dưới tầng 1.

Thế nhưng, thanh niên này tiếp tục lên tầng 16 tự tử thì may mắn được người dân phát hiện và giải cứu lần 2.

Khi được dẫn xuống, người này vẫn không từ bỏ ý định tự tử, lực lượng công an đã đưa về trụ sở khuyên nhủ.

Bước đầu, thanh niên nói tên là N.A.T. (21 tuổi, ở huyện Thường Tín, Hà Nội), từng là sinh viên đại học nhưng đã nghỉ học được một thời gian.

T. trình bày có nợ số tiền là 85 triệu đồng chưa trả nợ được và sợ gia đình biết chửi mắng. Nam thanh niên nảy sinh buồn chán và nghĩ đến cái chết để giải thoát.