Nhà vô địch Olympic Carlos Yulo bất ngờ vắng mặt SEA Games 33 mở ra cơ hội cho TDDC Việt Nam

Carlos Yulo sẽ không tham dự SEA Games 33-2025. Ảnh: PHIGYMNASTIC

Thông tin được báo giới Philippines cho biết tuyển thủ Carlos Yulo sẽ không tham dự SEA Games 33-2025. Quyết định được Liên đoàn thể dục Phillippines chấp thuận.

Theo quy định của môn TDDC SEA Games 33-2025, mỗi quốc gia chỉ được đăng ký tối đa 4 VĐV nam và 3 VĐV nữ tham dự. Nội dung đơn môn nam có 6 bộ huy chương, nội dung đơn môn nữ có 4.

Tại Olympic Paris (Pháp) 2024, Carlos Yulo là tuyển thủ duy nhất của Đông Nam Á đã giành 2 HCV đơn môn (nhảy chống, thể dục tự do).

Khi có Carlos Yulo trong đội hình, đội tuyển TDDC Philippines luôn cạnh tranh quyết liệt với đội tuyển TDDC Việt Nam tại đấu trường SEA Games. Ở SEA Games 32-2023 tại Campuchia, chúng ta đội tuyển TDDC Philippines chia đều nhau về số HCV (mỗi quốc gia có 4 HCV). Trong đó, cá nhân Carlos Yulo giành 2 HCV nội dung toàn năng cá nhân nam và xà kép.

Sự vắng mặt của Carlos Yulo lần này giúp cho chúng ta có thể giành các thành tích tốt thêm do vắn sự cạnh tranh của ngôi sao số 1 Đông Nam Á. Tại SEA Games 32-2023, đội tuyển TDDC Việt Nam từng giành các HCV từ thành tích của đội tuyển nam, Đặng Ngọc Xuân Thiện (ngựa vòng), Nguyễn Văn Khánh Phong (vòng treo), Đinh Phương Thành (xà đơn).

Vào lúc này, Carlos Yulo cùng đội tuyển Philippines đang tham dự giải vô địch thế giới 2025 ở Jakarta (Indonesia). Đội tuyển TDDC Việt Nam cũng góp mặt giải đấu này. Ban huấn luyện cho biết tinh thần toàn đội rất tốt để sẵn sàng bước vào tranh tài từ ngày 19-10. Chúng ta tham dự với các tuyển thủ Đặng Ngọc Xuân Thiện, Nguyễn Văn Khánh Phong, Đinh Phương Thành, Đỗ Nam Anh, Nguyễn Thị Quỳnh Như, Lê Thị Thanh Phượng. Giải vô địch thế giới năm 2025 kéo dài tới hết ngày 25-10.

Trước đó, các tuyển thủ đã tham dự giải vô địch châu Á 2025. Carlos Yulo giành 1 HCV và 2 HCĐ ở các bài trình diễn đơn môn tại đây trong khi đội tuyển TDDC Việt Nam có 1 HCĐ nội dung nam (ngựa vòng).