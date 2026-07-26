Nhà thiết kế, chủ shop 10 năm giờ chạy xe ôm công nghệ: Những cú rẽ ngang đầy nghịch lý khiến dân mạng đồng cảm

Nếu trước đây, không ít người sẵn sàng kiên nhẫn đợi một công việc

Từ chuyện nhà thiết kế 10 năm kinh nghiệm đi chạy xe ôm công nghệ

Mới đây, một bài đăng trên mạng xã hội của một người làm trong lĩnh vực thiết kế thu hút nhiều sự quan tâm. Sau gần 10 năm theo đuổi công việc sáng tạo, anh cho biết mình vừa bắt đầu chạy xe ôm công nghệ để có thêm thu nhập sau một thời gian chật vật.

Trong chia sẻ của mình, anh viết rằng đây là điều bản thân chưa từng nghĩ tới. Thời trang và nhiếp ảnh vẫn là đam mê lớn, nhưng ở thời điểm hiện tại, khi áp lực cơm áo gạo tiền trở nên hiện hữu hơn, anh buộc phải tạm gác lại để ưu tiên một công việc để mưu sinh.

Bài đăng nhanh chóng thu hút hàng nghìn lượt tương tác và được nhiều fanpage chia sẻ lại. Điều đáng chú ý là dưới phần bình luận, câu chuyện không còn xoay quanh riêng nhân vật này. Nhiều người cho biết họ cũng từng hoặc đang ở trong hoàn cảnh tương tự.

Nhiều người từng làm trong các lĩnh vực tưởng như là ổn định, ở vị trí cao, kiếm được nhiều tiền,.... chuyển hướng sang làm xe ôm công nghệ. Ảnh minh họa - Trung Lê.

Người từng làm chủ shop sau hơn 10 năm kinh doanh, người tốt nghiệp bằng giỏi, từng đi du học, người đang làm văn phòng hay vừa nghỉ việc... đều lần lượt kể về giai đoạn chật vật của mình.

Khi công việc cũ không còn mang lại thu nhập như trước hoặc chưa tìm được hướng đi phù hợp, họ chọn chạy xe công nghệ, giao đồ ăn hay làm những công việc linh hoạt khác để duy trì cuộc sống,...

Không chỉ những người từng kinh doanh, nhiều tài khoản cho biết họ cũng từng học đại học, làm đúng chuyên ngành hay có công việc văn phòng ổn định, nhưng rồi vẫn quyết định chuyển hướng khi nhận thấy công việc cũ không còn phù hợp hoặc không mang lại mức thu nhập như kỳ vọng.

Và, không phải ai đến với nghề tài xế công nghệ cũng vì thất nghiệp. Giữa những bình luận kể về chuyện chuyển nghề, cũng có không ít người cho biết họ vẫn giữ công việc chính, nhưng tranh thủ chạy xe vào buổi tối hoặc cuối tuần để kiếm thêm. Trong bối cảnh chi phí sinh hoạt ngày càng tăng và thu nhập không phải lúc nào cũng theo kịp, một công việc linh hoạt vài tiếng mỗi ngày cũng trở thành cách nhiều người chủ động "vá" thêm nguồn thu cho bản thân và gia đình.

Những bình luận của cư dân mạng:

- "Là một chủ shop như mình hiện tại cũng chật vật và lao đao vì cơm áo gạo tiền như bao người. Hơn 10 năm gây dựng rồi cũng có lúc thất bại chỉ sau một lần chuyển mình. Bây giờ mình cũng chạy xe kiếm thêm giống bạn. Đọc bài này chỉ muốn động viên bạn, động viên mình và cả những người khác ngoài kia rằng công việc nào cũng đáng quý, cùng cố lên."

- "2 vợ chồng mình đều bằng giỏi đại học. Giờ cũng 1 người cũng đi giao đồ ăn. Có lúc kiếm nhiều tiền hơn, có lúc ít hơn. Nhưng cơ bản ở đâu thấy thoải mái thì mình làm. Nghề nào cũng là nghề."

- "Mình học kế toán, ra trường làm kế toán lương thấp. Sau đó mình chuyển sang học và làm thiết kế quảng cáo, lương cao hơn nhưng áp lực. Ngày làm 8 tiếng, tính ra một giờ được khoảng 40 nghìn nên mình nghỉ, về chạy ship đồ ăn, bán hàng online. Nghèo như xưa nhưng vui vẻ, không bán sức nữa."

"Mình đi du học về, nhưng lận đận mãi không tìm được việc. Lúc tìm được thì lương khá thấp và không thích môi trường văn phòng lắm, nên sau đó cũng đi chạy ship một thời gian, rồi làm xe ôm công nghệ, giờ vẫn đang chạy nè. Hồi đầu còn giấu, không dám nói cho ai vì dù sao cũng học giỏi, đi du học này kia mà giờ như vậy. Nhưng giờ mình thấy bình thường, công việc nào chẳng phải để kiếm tiền. Thời buổi này, miễn sao có thu nhập là ổn rồi."

- "Em vẫn có công việc chính, nhưng buổi tối hay cuối tuần em chạy xe. Kiếm thêm cũng ổn, chứ về nhà ngồi không cũng chỉ lướt điện thoại."

Chả ai quan tâm tài xế từng làm gì, miễn đi đến nơi về đến chốn

Bạn không khó để bắt gặp những bài đăng hay phần bình luận trên mạng xã hội kể về một tài xế từng học trường top, từng đi du học, làm quản lý, điều hành cửa hàng hay làm trong những ngành nghề tưởng chừng ổn định. Sau một giai đoạn thất nghiệp, kinh doanh gặp khó hoặc đơn giản là chưa tìm được công việc phù hợp, họ lựa chọn chạy xe công nghệ, giao đồ ăn hay làm những công việc linh hoạt khác để duy trì thu nhập. Điều đáng chú ý là những câu chuyện như vậy xuất hiện ngày càng nhiều, cho thấy việc "rẽ ngang" sang một nghề khác không còn là trường hợp hiếm gặp.

Có rất nhiều lý do để một người đến với nghề tài xế công nghệ. Người cần thêm thu nhập, người muốn đổi nghề, người đơn giản là đang tìm một lối rẽ mới trong lúc chờ cơ hội phù hợp hơn.

Nhưng giữa rất nhiều câu chuyện ấy, có một điểm chung khá thú vị: ít ai thực sự quan tâm tài xế từng làm gì trước đây. Dù bạn từng là nhà thiết kế, nhân viên văn phòng, người làm chủ hay từng giữ vị trí quản lý, điều hành, điều hành khách cần vẫn chỉ là một chuyến xe an toàn, đúng điểm đến. Chính vì vậy, không ít người cũng dần cởi bỏ tâm lý e ngại khi bước vào công việc này, xem đây là một lựa chọn mưu sinh bình thường thay vì điều gì đó phải giấu hay xấu hổ.

Nếu trước đây, không ít người sẵn sàng kiên nhẫn đợi một công việc "ngang cơ" với nơi cũ - từ mức lương, chức danh đến môi trường làm việc - thì giờ đây, nhiều người chọn một cách khác: Có việc để làm trước đã. Bởi sau những tháng ngày gửi CV mà không có hồi âm, điều cần nhất đôi khi không còn là một chiếc ghế đúng kỳ vọng, mà là một công việc giúp họ có thu nhập và giữ cuộc sống.

Thay vì ở nhà chờ đợi hay chỉ sống bằng khoản tiết kiệm, nhiều người chọn một cách thực tế hơn: tìm một công việc có thể bắt đầu ngay để duy trì thu nhập trước đã. Với không ít người, chạy xe công nghệ trở thành lựa chọn phù hợp trong giai đoạn chuyển tiếp ấy.

Ngoài làm xe ôm công nghệ thì làm nhân viên giao hàng, shipper cũng là công việc được nhiều người lựa chọn. Ảnh minh họa - Di Anh.

Khác với nhiều công việc cần thời gian tuyển dụng, phỏng vấn hay thử việc, chạy xe ôm công nghệ cho phép người lao động chủ động hơn rất nhiều. Khi hoàn tất các thủ tục đăng ký, họ có thể tự quyết định hôm nay chạy hay nghỉ, chạy vài tiếng hay cả ngày, sáng sớm, buổi tối hay chỉ tranh thủ cuối tuần. Chính sự linh hoạt đó khiến công việc này ngày càng xuất hiện trong danh sách lựa chọn của những người đang chuyển việc, cần thêm thu nhập hoặc đơn giản là không muốn để mình rơi vào cảnh nhiều tháng liền không có nguồn tiền.

Sau khi chia sẻ xuất hiện trên MXH, nhiều bình luận dưới bài đăng cũng kể trải nghiệm tương tự. Không ít người cho biết, bên cạnh thu nhập, công việc chạy xe công nghệ còn giúp họ có những trải nghiệm mới mà trước đây chưa từng có.

"Hồi tháng trước em cũng chạy. Em thấy đây là một việc không có gì phải e dè hay ngại ngùng. Với một người yêu Sài Gòn như em thì chạy xe cũng thú vị nữa. Em được đi qua những con đường mà dù lớn lên ở thành phố này cũng chưa từng ghé. Em tin sau trải nghiệm này, những sản phẩm sắp tới của anh sẽ có thêm một hơi thở mới, vì mình được gặp, được ngắm nhìn, được lắng nghe rất nhiều câu chuyện và con người", một tài khoản chia sẻ.

Nếu có người chọn chạy xe ôm công nghệ, thì cũng có không ít người tìm đến những công việc lao động phổ thông khác. Từ giúp việc, lao công, phục vụ đến giao hàng, đến bảo vệ,... Nhiều người cho biết họ sẵn sàng thử những công việc trước đây chưa từng nghĩ sẽ làm để có thêm thu nhập trong lúc chuyển việc.

“Nay đọc được bài viết của anh mà em cảm thấy mình không còn một mình. Được tiếp thêm động lực khi bản thân cũng đang trải qua quá trình đóng quán cà phê và chuyển qua nghề giúp việc", một tài khoản chia sẻ.

Một người khác cũng kể lại hành trình của mình: "Không có gì phải tủi thân hết bạn ạ. Mình từng đi du học, cũng có giai đoạn áp lực tiền bạc nên bắt đầu từ công việc lao công, chùi toilet. Vài năm sau cuộc sống khá hơn. Nếu không có những ngày ngồi lau sàn, chùi toilet thì cũng không có mình của hiện tại".

Nhiều người cũng chuyến hướng qua làm các công việc khác như giúp việc, dọn vệ sinh, phục vụ quán cafe,... Ảnh minh họa.

Sau tất cả những trải lòng, điều đáng chú ý không nằm ở việc ai đó chọn chạy xe ôm công nghệ, giao hàng hay làm giúp việc, mà ở chỗ ranh giới giữa các ngành nghề đang trở nên linh hoạt hơn trước rất nhiều. Một người làm sáng tạo có thể chạy xe ôm công nghệ, một chủ shop có thể đi giao hàng, một nhân viên văn phòng có thể tranh thủ chạy vài tiếng sau giờ làm,... miễn họ tnhấy đó là lựa chọn phù hợp với mình, hoàn cảnh hiện tại.

Còn bạn, bạn đã từng có những rẻ hướng không ngờ tới trong công việc nào chưa?