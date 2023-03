Nhà máy xe tăng Đức ở Ukraine sẽ được chào đón bằng Kalibr

Theo giới truyền thông Đức và Ukraine, Rheinmetall đang đàm phán với Kiev về việc xây dựng nhà máy xe tăng ở Ukraine, bao gồm sản xuất cả những xe tăng thế hệ mới nhất.

Theo đó, Giám đốc tập đoàn quốc phòng Đức Rheinmetall là ông Armin Papperger công bố trong cuộc phỏng vấn với báo Rheinische rằng, các cuộc đàm phán "đầy hứa hẹn" với Ukraine về việc xây dựng nhà máy sản xuất xe tăng ở nước này đang tiến triển thuận lợi và nêu ra chi phí ước tính là vào khoảng 200 triệu euro.

Theo người đứng đầu doanh nghiệp, hàng năm nhà máy này có thể sản xuất tới 400 xe tăng thế hệ mới nhất KF51 Panther. Papperger gọi cuộc đàm phán với Kiev là "đầy hứa hẹn", bày tỏ hy vọng về sự thống nhất giữa hai bên về một giải pháp chung "trong hai tháng tới".

Người đứng đầu Rheinmetall lưu ý, Ukraine cần từ 600 đến 800 xe tăng để giành chiến thắng, vì vậy ngay cả khi Đức cung cấp cho nước này tất cả 300 xe tăng Leopard 2 từ kho dự trữ của Bundeswehr (Lực lượng vũ trang Đức) thì đây vẫn là "quá ít" để có thể đương đầu với Nga.

Đồng thời, theo Papperger, trong doanh nghiệp do ông đứng đầu, "công việc đang diễn ra sôi nổi". Ông kết luận, quyết định về việc xây dựng có thể được đưa ra trong hai tháng tới.

Được biết, Tập đoàn Rheinmetall đã trình làng chiếc xe tăng chiến đấu mới KF-51 Panther tại triển lãm thương mại công nghiệp quân sự Eurosatory vào tháng 6 năm 2022. Nếu chính phủ Đức chấp thuận việc giao hàng, thì sau 15-18 tháng nữa tập đoàn Rheinmetall sẽ bắt đầu sản xuất xe tăng mới.

Điều quan trọng, đây là phiên bản hiện đại hóa chứ không phải loại xe tăng mới hoàn toàn. Trên thực tế, KF-51 được tạo ra trên cơ sở thân xe, động cơ và hộp số của xe tăng Đức Leopard 2. KF-51 có tháp pháo mới với khẩu pháo L52 130 mm bộ nạp đạn tự động và được trang bị những thiết bị mới.

Xe tăng mới được trang bị thiết bị phóng UAV HERO-120 của Israel và máy bay trinh sát kiểu quadcopter.

Nhiều khả năng, Rheinmetall đã phát triển xe tăng này để hiện đại hóa triệt để đội xe tăng Leopard 2 mà tập đoàn đã sản xuất 3.563 chiếc. Leopard 2 cũ được tháo rời tại nhà máy, các chuyên gia lắp đặt động cơ mới, hộp số mới, tháp pháo mới và các loại thiết bị mới để hình thành nên KF-51 Panther.

Các nhà thiết kế Đức đã cố gắng cải thiện sức mạnh chiến đấu của xe tăng. Nếu Leopard 2 có thể tấn công mục tiêu ở khoảng cách 3.000-3.500 mét, thì khẩu pháo 130 mm mới cho phép tăng gấp đôi khoảng cách bắn mục tiêu lên tới 6.000-7.000 mét.

Để so sánh, xe tăng T-90 Proryv của Nga có thể tấn công và phá hủy mục tiêu ở khoảng cách 5.000 mét. Do đó, xe tăng cũ của Đức kém hơn nhiều so với xe tăng mới của Nga và việc hiện đại hóa là một phương án bắt buộc. Vì thế, sẽ đúng hơn nếu gọi KF-51 là phiên bản nâng cấp của Leopard 2.

Bình luận về việc Rheinmetall muốn xây dựng nhà máy sản xuất KF-51 Panther ở Ukraine, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev (cựu Thủ tướng và cũng là cựu Tổng thống Nga) đã dự đoán số phận không lấy gì làm tốt đẹp của nhà máy xe tăng Đức ở Ukraine.

Ông Medvedev nói trên kênh Telegram của mình rằng, nếu nhà máy đó xuất hiện ở Ukraine, câu trả lời sẽ không còn lâu nữa. Theo ông, các Lực lượng Vũ trang Nga sẽ kỷ niệm sự kiện này một cách đàng hoàng, với màn chào từ tên lửa hành trình "Kalibr" và các loại "pháo hoa" khác.