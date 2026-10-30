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Nhà máy điện hạt nhân hơn 12 tỷ USD do Nga xây dựng và tài trợ bước vào giai đoạn thử nghiệm cuối cùng, chuẩn bị sang năm vận hành hoàn toàn

Y Vân
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Nhà máy Rooppur, do tập đoàn Rosatom của Nga xây dựng, là dự án hạt nhân đầu tiên của quốc gia Nam Á này.

Nhà máy điện hạt nhân Rooppur, dự án hạt nhân đầu tiên của Bangladesh, đã được cấp phép bước vào giai đoạn thử nghiệm cuối cùng, mở đường cho việc phát điện lên lưới quốc gia.

Theo tờ Daily Star, Cơ quan Quản lý Năng lượng Nguyên tử Bangladesh (BAERA) đã chấp thuận để nhà máy chuyển sang giai đoạn C. Ở giai đoạn này, công suất lò phản ứng sẽ được nâng dần nhằm tạo hơi nước, vận hành turbine và phát điện. Quá trình tăng công suất được thực hiện theo từng bước.

Nằm bên bờ sông Padma, cách thủ đô Dhaka khoảng 160 km, Rooppur có tổng vốn đầu tư 12,65 tỷ USD, với sự hỗ trợ về tài chính và kỹ thuật từ Nga. Nhà máy gồm 2 lò phản ứng VVER-1200 do Nga thiết kế, tổng công suất 2.400 MW. Moscow cấp khoản vay nhà nước 11,9 tỷ USD để tài trợ dự án.

Tập đoàn năng lượng hạt nhân Rosatom (Nga) cung cấp thiết bị, nhiên liệu hạt nhân và hỗ trợ kỹ thuật cho nhà máy. Doanh nghiệp dự kiến đưa tổ máy số 2 vào vận hành trong năm 2027.

Khi hoạt động đầy đủ, Rooppur được kỳ vọng đáp ứng khoảng 12% nhu cầu điện của Bangladesh.

"Hiện tổ máy số 1 sẽ bước vào giai đoạn nâng công suất để bắt đầu quá trình phát điện", Chủ tịch BAERA Mahamudul Hasan cho biết. Ông nói thêm cơ quan này sẽ quyết định thời điểm khởi động cụ thể.

Đầu tháng này, Tổng giám đốc Rosatom Alexey Likhachev cho biết dự án đang theo đúng kế hoạch để kết nối với lưới điện quốc gia vào cuối tháng tới.

Bên cạnh dự án hiện tại, Moscow đang thảo luận với Dhaka về khả năng xây dựng giai đoạn tiếp theo tại Rooppur, với các tổ máy công suất lớn.

"Chúng tôi chủ yếu đề cập khả năng triển khai thêm một giai đoạn với các tổ máy công suất lớn", Likhachev nói bên lề Diễn đàn Tuần lễ Năng lượng Nga. Ông cho biết Bangladesh cũng đang xem xét khả năng phát triển các tổ máy công suất nhỏ và một lò phản ứng nghiên cứu.

Nếu được triển khai, kế hoạch mở rộng sẽ tiếp tục củng cố hợp tác năng lượng hạt nhân giữa hai nước, trong bối cảnh Bangladesh tìm cách đa dạng hóa nguồn cung và tăng năng lực phát điện.

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