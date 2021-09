Nhà kho tối nào cũng được dọn dẹp gọn gàng khiến ông lão chột dạ, lắp camera xong thì không tin nổi vào mắt mình

Thấy nhà kho tối nào cũng được dọn dẹp, người đàn ông lắp camera theo dõi rồi "sốc" nặng

Vào năm 2019, một ông cụ 72 tuổi, đã về hưu tên là Stephen Mckears, tới từ phía Nam Gloucestershire, Anh bắt đầu cảm thấy khó hiểu khi nhận thấy đồ đạc trong cái kho chứa đồ của ông cứ qua mỗi đêm lại có sự xáo trộn.

Cụ thể, ông Stephen thấy các dụng cụ làm việc hay các loại đinh ốc của mình đã được đặt vào những cái hộp khác nhau, chứ không để ở vị trí ban đầu.

Liệu có phải trộm đã đột nhập vào đây hay không? Thế nhưng, khóa không hề bị phá, cũng không có dấu hiệu cậy cửa nào khác.

Quan trọng hơn, đồ đạc chỉ được dọn dẹp gọn gàng chứ không mất đi món nào, không thể do trộm được. Chẳng lẽ là do thế lực siêu nhiên nào đó ư? Hay là do ông Stephen đã bị đãng trí nên nhớ nhầm chăng?

Những suy nghĩ này cứ lẩn khuất trong tâm trí của ông Stephen, và ông đã tâm sự với người thân, bạn bè cũng như hàng xóm của mình và được khuyên là hãy lắp camera để theo dõi xem sao.

"Ban đầu, tôi không biết nó là thứ gì. Các con tôi nói đó là do 'ma làm'. Ví dụ hôm nay tôi đổ hết các dụng cụ ra mặt bàn rồi hôm sau mọi thứ lại trở về y nguyên trong hộp dụng cụ. Tôi cũng nghĩ hay là mình bị điên rồi", ông Stephen phát biểu với tờ Daily Mail.

Cuối cùng, ông Stephen đã mượn 1 chiếc camera của bạn và lắp đặt nó trong kho để đồ để xem tóm lại chuyện gì đã xảy ra. Ông đã nhờ đến sự giúp đỡ của người bạn, cũng đồng thời là hàng xóm của ông, Rodney Holbrook.

Và sau khi xem lại những gì đã diễn ra trong 2 tiếng đồng hồ, ông Stephen gần như đã không thể tin nổi điều đang xảy ra trước mắt.

Hóa ra, chẳng có tên trộm hay ma quỷ nào, cũng không phải do ông Stephen đãng trí. Thủ phạm chính là 1 chú chuột đã kiên nhẫn di chuyển từng món đồ vào trong cái hộp, thậm chí là những thứ có kích thước gấp đôi nó. Mỗi đêm, chú chuột này lại "lao động công ích" tới hơn 2 tiếng đồng hồ, giúp dọn dẹp thật sạch sẽ nhà kho của ông Stephen.

Ông Stephen đã rất kinh ngạc trước sức mạnh của con chuột vì nó đã di chuyển được cả những thứ rất nặng. "Thứ nặng nhất chính là phần nhựa gắn vào đầu của cái vòi nước và cái dây xích của cái khoan điện", ông Stephen nói thêm.

"Tôi gọi nó là Con chuột Brexit, vì nó đang dự trữ cho công cuộc Brexit (ý nói đến việc Anh rời Liên Minh Châu Âu", ông Stephen hài hước cho biết.

Trong khi đó, hàng xóm của ông Stephen, ông Rodney Holbrook - 1 nhiếp ảnh gia chuyên chụp động vật hoang dã thì vô cùng phấn khích trước phát hiện này.

"Tôi đã gọi nó là Metal Mickey (Chuột Sắt), nhưng có vài người nói nó chỉ là 1 chú chuột đáng tự hào mà thôi. Tôi đã rất kinh ngạc khi chứng kiến cảnh này. Nó đúng là 1 con chuột phi thường", ông Rodney chia sẻ.

Tại sao con chuột lại giúp dọn dẹp đồ đạc cho ông Stephen?

Được biết, đêm nào con chuột ưa gọn gàng này cũng thường làm việc từ khoảng 12h đêm đến 2 rưỡi sáng, và đã làm liên tục trong khoảng 1 tháng. Ngay sau khi câu chuyện cùng đoạn clip về chú chuột đặc biệt này được chia sẻ trên mạng xã hội, nó đã khiến cho nhiều người cũng phải bất ngờ như ông Stephen và ông Rodney.

"Tôi sẵn sàng cho con chuột này ăn bao nhiêu pho mát tùy thích nếu nó chịu đến đây và cho các con của tôi thấy việc dọn dẹp là thế nào", một người dùng Facebook tên là Rowan Stokes bình luận.

"Con chuột này ở đâu thế? Nó có muốn sống cùng tôi không?", 1 netizen tên là Fleur de Carteret hài hước viết.

Trở lại câu hỏi bên trên, liệu rằng con chuột trong nhà kho của ông Stephen có tư duy khác thường, hay dọn dẹp đồ đạc là bản năng của loài chuột? Theo các nhà khoa học, thực ra việc làm của con chuột này không có gì là lạ. Sống trong bất kỳ 1 môi trường nào, các loài động vật, bao gồm cả chuột sẽ luôn muốn đảm bảo sự an toàn cho chúng.

Trong trường hợp này, có lẽ con chuột muốn dọn dẹp những món đồ kim loại để giúp không gian mà nó hay lui tới ít trở nên đe dọa hơn, thuận tiện cho việc kiếm ăn và đi lại của nó. Ngoài ra, tích trữ đồ đạc cũng là bản năng của loài chuột, và với "Metal Mickey", nó không nhìn nhận việc làm này là quá trình dọn dẹp, mà có thể chỉ là quá trình tích trữ đồ đạc mà thôi.

