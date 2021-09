Nhà bùng cháy lúc rạng sáng, gia chủ phát hiện cửa đã bị kẻ xấu khóa bên ngoài

Theo Tuổi trẻ, rạng sáng 5/9, gia đình bà Võ Thị Ng. (49 tuổi, ngụ khóm Châu Thới 1, phường Châu Phú B, TP Châu Đốc, tỉnh An Giang) đang ngủ thì căn nhà bất ngờ bốc cháy. Chị Bùi Thị Diễm M. (24 tuổi, con gái bà Ng.) chạy ra mở cửa thì phát hiện cửa chính bị khóa bên ngoài.

Khi đó, bà Ng. quá hoảng sợ nên nhảy từ lầu 1 xuống đất thoát thân. Con gái bà và cháu ngoại 5 tuổi bị kẹt bên trong, được người dân dùng búa phá khóa cửa và dùng thang giải cứu ngay sau đó.

Hiện trường vụ cháy nhà bà Ng. Ảnh: báo An Giang

Tại hiện trường, công an thu giữ nhiều chai nhựa bị cháy có chứa xăng cùng nhiều vật chứng liên quan khác.

Công an nhận định có thể do ghen tuông tình ái nên đối tượng đã khóa cửa ngoài nhà bà Ng. rồi đổ xăng đốt.

Theo báo An Giang, sau vụ việc, bà Ng. bị thương ở chân, còn chị M. và cháu bé 5 tuổi an toàn. Công an TP Châu Đốc xác định, đối tượng liên quan vụ việc là Nguyễn Văn D. (sinh năm 1971, ngụ tại ấp Trung 3, xã Phú Mỹ, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang). D. và bà Ng. từng có quan hệ tình cảm và có thời gian sống chung nhà với nhau.

Cũng theo nguồn trên, Công an TP Châu Đốc đang phối hợp Công an phường Châu Phú B truy tìm Nguyễn Văn D. để điều tra làm rõ vụ việc. Công an kêu gọi D. ra trình diện, đồng thời cho biết, người dân nếu phát hiện D. đang ở đâu báo ngay cho Công an TP Châu Đốc, số điện thoại 02963.561.022; Công an phường Châu Phú B, số điện thoại 02963.866.538; Trung tá Nguyễn Văn Hùng, Đội trưởng Đội Cảnh sát Hình sự, số điện thoại: 0917.658.759 hoặc công an gần nhất.

