Nhà Beckham kéo quân đi "trẩy hội", Brooklyn - Nicola cũng chẳng vừa đáp trả

Nhà Beckham đang trải qua cuộc khủng hoảng, đổ vỡ tình thân nghiêm trọng sau khi cậu cả Brooklyn tung ra "bom tấn" là bức tâm thư dài 6 trang "bóc phốt" bố mẹ, tuyên bố không muốn làm lành. Do đó, "nhất cử nhất động" của các thành viên trong gia đình Beckham đều được giới truyền thông mổ xẻ, công chúng toàn cầu chú ý. Và vào ngày 27/1, vợ chồng David - Victoria Beckham, Romeo Beckham và bạn gái Kim Turnbull, Cruz Beckham và bạn gái Jackie Apostel, Harper Beckham đã cùng nhau đổ bộ Tuần lễ thời trang Paris. Trong lần hiếm hoi lộ diện trước công chúng sau vụ bị con trai bóc phốt, vợ chồng Beckham nắm chặt tay nhau. Victoria giữ nét mặt nghiêm nghị và lạnh lùng khi đối mặt với ống kính báo giới, trong khi David Beckham lại cười mỉm thể hiện sự thân thiện.

Hình ảnh cả nhà Beckham lên đồ thời thượng đi "trẩy hội" giữa sóng gió gia tộc nhận được sự quan tâm lớn. Sự hiện diện đông đủ của các thành viên trong dịp xuất hiện công khai lần này được cho là lời khẳng định tình cảm bền chặt, vững vàng trước sóng gió của đế chế Beckham với công chúng và cũng là màn "dằn mặt" vợ chồng Brooklyn - Nicola. Cũng tại buổi lễ nhận Huân chương Nghệ thuật và Văn chương Pháp, cựu thành viên Spice Girls đã dành những lời trân trọng nhất để cảm ơn các con vì đã luôn tin tưởng vào tầm nhìn sáng tạo của mình ngay từ những ngày đầu khởi nghiệp đầy khó khăn, bất chấp việc cô vừa bị con trai cả cáo buộc có những hành vi không tôn trọng vợ chồng anh.

Gia đình Beckham đổ bổ Tuần lễ thời trang Paris. Nguồn: Usweekly.

Vợ chồng David - Victoria Beckham lần đầu cùng công khai xuất hiện giữa sóng gió gia tộc. Họ nắm chặt tay nhau sau vụ bị con trai cả tố cáo ầm ĩ. Ảnh: GC Images, Shutterstock.

Victoria giữ nét mặt nghiêm nghị và lạnh lùng khi đối mặt với ống kính báo giới, trong khi David Beckham lại cười mỉm thể hiện sự thân thiện. Ảnh: GC Images, BACKGRID.

Cruz Beckham hôn bạn gái Jackie Apostel thắm thiết khi rời khỏi khách sạn ở Paris (Pháp). Ảnh: BACKGRID.

Romeo Beckham và bạn gái Kim Turnbull tay đan tay tình tứ. Ảnh: BACKGRID.

Cô út Harper Beckham càng lớn càng trổ mã xinh đẹp. Ảnh: Entertainment Tonight, BACKGRID.

Bức ảnh gia đình hạnh phúc gia Beckham (Ảnh: IGNV)

Trong lúc các thành viên nhà Beckham nô nức dự sự kiện, Brooklyn - Nicola cũng không ngồi yên. Cặp đôi được cho là đã có động thái "ăn miếng trả miếng" với cha mẹ khi đăng tải story thể hiện tình cảm thân mật trên mạng xã hội. Không chỉ vậy, Brooklyn còn công khai bày tỏ tình yêu của mình với Nicola qua dòng trạng thái: "Anh yêu em, Nicola Anne Peltz Beckham".

Khoảnh khắc thân mật của Brooklyn - Nicola. Nguồn: X.

Cả hai show ân ái sau khi hình ảnh nhà Beckham nô nức đi sự kiện phủ sóng truyền thông toàn cầu. Ảnh: Daily Mail.

Mối quan hệ căng thẳng giữa vợ chồng Brooklyn với gia đình Beckham đã trở thành tâm điểm bàn tán trên các phương tiện truyền thông và mạng xã hội suốt thời gian qua. Từ tháng 5/2025, sự vắng mặt của vợ chồng Brooklyn trong những sự kiện quan trọng của gia đình Beckham đã làm dấy lên nghi vấn bất hòa. Không những vậy, Brooklyn Beckham còn khiến dân tình phải náo loạn khi công khai tuyên bố "luôn chọn vợ". 1 nguồn tin thân cận tiết lộ rằng Nicola chưa bao giờ thực sự hòa hợp với gia đình chồng, và đặc biệt là với mẹ chồng Victoria.

Brooklyn bơ đẹp gia đình ruột thịt, chỉ "cắm rễ" bên nhà vợ. Đồng thời, quý tử này cũng chuyển hẳn về sống ở biệt thự được mua bằng tiền của nhà Peltz. Anh gần như cắt đứt liên lạc với nhà Beckham, phớt lờ bố mẹ ruột khiến khán giả không khỏi xót xa cho cặp đôi huyền thoại một thời của làng bóng đá và thời trang Anh quốc. Không dừng lại ở đó, cặp đôi này còn tổ chức lễ cưới lại do nhà Peltz chủ trì, không mời bất cứ 1 thành viên nào của gia đình Beckham. Vợ chồng Brooklyn thậm chí còn không thèm xuất hiện trong ngày David Beckham được phong tước Hiệp sĩ.

Gia đình Beckham tan đàn xẻ nghé. Ảnh: Wire Images.

Ở thời điểm hiện tại, cuộc đối đầu và đấu tố trực diện của Brooklyn với vợ chồng David Beckham đánh dấu sự rạn nứt khó cứu vãn của gia đình nổi tiếng, đặt dấu chấm hết cho hình ảnh "biểu tượng hoàn mỹ" mà nhà Beckham đã dày công xây dựng hàng thập kỷ qua. Theo nguồn tin mà Daily Mail có được, David - Victoria Beckham "vô cùng tức giận" trước hành động thiếu khôn ngoan phơi bày bất hòa gia đình của Brooklyn, cũng như việc anh có cáo buộc chấn động hướng đến cha mẹ.

Vợ chồng David - Victoria Beckham cho rằng Nicola Peltz đã đứng sau thao túng, xúi giục Brooklyn quay lưng, "bóc phốt" gia đình. Do đó, cả hai không muốn Nicola Peltz tiếp tục làm con dâu của mình. Ông bà Becks đã đưa ra tối hậu thư yêu cầu con trai cả bỏ vợ nếu muốn quay lại nói chuyện và hàn gắn với gia đình. David - Victoria Beckham cũng lo sợ những cáo buộc tiêu cực mà Brooklyn đưa ra sẽ phá hỏng danh tiếng và hình ảnh của "thương hiệu Beckham". Gia đình Beckham đang tìm cách hạn chế thiệt hại sau cuộc tấn công trực tuyến đầy bất ngờ của con trai cả.

Vợ chồng David - Victoria Beckham cho rằng Nicola Peltz đã đứng sau thao túng, xúi giục Brooklyn quay lưng, "bóc phốt" gia đình. Ảnh: Instagram.

