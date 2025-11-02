Nhà báo Malaysia: FIFA chậm chễ vì muốn "dập tắt" khả năng kháng cáo của FAM?

Theo nhà báo thể thao Malaysia T. Avineshwaran, việc FIFA trì hoãn công bố quyết định liên quan đến đội tuyển Malaysia không phải là dấu hiệu tích cực mà ngược lại là một "cơn bão" tiềm ẩn cho đội bóng này. Ông cho biết: "Việc phải kéo dài thời gian công bố là vì FIFA muốn mọi kết luận thật chắc chắn và kỹ lưỡng trước khi công bố, đồng thời chuẩn bị cho khả năng vụ việc sẽ được đưa lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS)".

Sự xuất hiện của giấy khai sinh liên quan tới trung vệ Facundo Garcés ngay trước thời điểm FIFA được cho là sẽ công bố kết quả tiếp tục làm gia tăng áp lực đối với Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM). Ngay cả quyền Chủ tịch FAM, Yusoff Mahadi, cũng phải thừa nhận rằng thông tin này xuất hiện vào "thời khắc quan trọng" và ảnh hưởng xấu tới đội bóng, đồng thời ông nhấn mạnh rằng việc kết luận điều gì trước khi có quyết định chính thức là "thật không công bằng".

Từ những diễn biến kể trên và theo nhận định của Avineshwaran, việc FIFA chậm trễ công bố phán quyết được xem như một tín hiệu cực kỳ bất lợi đối với đội tuyển Malaysia, nhất là trong bối cảnh Vòng loại Asian Cup 2027 đang sắp kết thúc và đội bóng này vẫn chưa rõ số phận.