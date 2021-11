Nhà báo Hàn Ni: "Tôi sẽ theo đến khi bà Phương Hằng có kết quả xử lý cuối cùng"

Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM (PC02) xác nhận đã tiếp nhận đơn trình báo khẩn cấp của bà Đặng Thị Hàn Ni, đồng thời đang xử lý theo quy định của pháp luật.



Ngoài đơn gửi cho phòng PC02, bà Hàn Ni cũng tiếp tục gửi đơn đến cơ quan chức năng nơi cư trú, cụ thể là Công an phường Tân Thuận Đông (Q. 7) đề đề nghị được bảo vệ bản thân.

Theo đơn tố cáo của mình, bà Hà Ni chia sẻ: Trong suốt 8 tháng qua, bà Nguyễn Phương Hằng đã sử dụng các trang mạng xã hội khác nhau như Facebook, với tên tài khoản Nguyễn Phương Hằng (có tích xanh), tài khoản tên Ha Lee; youtube với tài khoản Chistiana Nguyen cũng như các tài khoản khác, phát sóng trực tiếp (livestream) để chửi bới, lăng mạ, xúc phạm rất nhiều cá nhân, tổ chức khác nhau, trong đó có nhà báo Hàn Ni.

Bà Hàn Ni trong buổi làm việc với cơ quan Công an trước đó.

Thực tế, khoảng 14h ngày 16/11/2021, bà Nguyễn Phương Hằng cùng khoảng 20 người của mình đã tới trụ sở Báo Sài Gòn Giải Phóng để đòi gặp bà Hàn Ni. Trước sự việc, nữ nhà báo đã yêu cầu bảo vệ toà nhà tăng cường nhân sự, lực lương Công an đến giám sát để đảm bảo an ninh và bảo vệ trật tự an toàn. Do đó, bà Hằng không thể gặp được.

"Sau hôm đó trong điện thoại tôi vẫn còn rất nhiều tin nhắn cuộc gọi đe doạ, đòi doạ giết, thuê giang hồ… khiến ảnh hưởng rất lớn đến bản thân và gia đình" - bà Hàn Ni cho biết.

Trước đó, vào tháng 10, bà Hàn Ni cũng đã gửi đơn đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương để khởi tố bà Nguyễn Phương Hằng về tội "Làm nhục người khác", "Vu khống" và "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ để xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".

Bản thân bà Hàn Ni cho biết, dựa trên tình thế bị đe doạ, bà sẽ theo sự việc đến khi bà Nguyễn Phương Hằng có kết quả xử lý cuối cùng trước pháp luật.

Liên quan những vấn đề trong đơn trình báo của nhà báo Hàn Ni, luật sư Trần Minh Hùng (Trưởng văn phòng luật sư Gia Đình, Đoàn Luật sư TP.HCM) chia sẻ:

Dựa trên những quy định của pháp luật hiện hành, các trường hợp xúc phạm, thoá mạ, dựng chuyện không đúng để bôi nhọ cá nhân, tổ chức nào đó,… thì tuỳ theo mức độ người bị xúc phạm tổn thương về mặt vật chất, tinh thần mà có thể cấu thành tội vu khống, làm nhục người khác hoặc nhẹ hơn sẽ bị xử lý về mặt hành chính.

"Vấn đề này thì cơ quan chức năng phải thu thập bằng chứng để xử lý thoả đáng. Còn riêng sự việc kéo đông người tới nếu gây mất trật tự an toàn xã hội, có hành vi đập phá, la hét, gây ách tắc giao thông, ảnh hưởng chính sách Đảng và nhà nước thì có thể xử lý hành vi gây rối trật tự công cộng. Còn nếu chưa cấu thành yếu tố mặt hình sự thì chỉ phạt hành chính…" - luật sư Trần Minh Hùng nói thêm.