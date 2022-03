"Nguyễn Phương Hằng" trở thành từ khóa hot nhất trên Google 24h qua, xô đổ kỷ lục tìm kiếm

Chỉ trong chưa đầy 30 phút, từ 18h28, lượng tìm kiếm từ khóa liên quan đến vụ việc bà Nguyễn Phương Hằng - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đại Nam bị khởi tố, bắt tạm giam đã tăng vọt.

Từ khóa "Nguyễn Phương Hằng" trở thành từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất ngày 24/3. (Ảnh chụp màn hình)

Đặc biệt, từ khóa "Nguyễn Phương Hằng" đã trở thành từ khóa có lượt tìm kiếm cao nhất trên công cụ tìm kiếm Google và trở thành xu hướng tìm kiếm thịnh hành nhất trong ngày. Từ khóa này đã đạt đỉnh về số lượt tìm kiếm vào khoảng 18h52.

Tính đến 23h59 ngày 24/3, từ khóa "Nguyễn Phương Hằng" đã đạt hơn 200.000 lượt tìm kiếm. Hiện, nó đã có dấu hiệu giảm.

Biểu đồ lượt tìm kiếm từ khóa "Nguyễn Phương Hằng" cho thấy dấu hiệu tăng vọt chỉ sau vài phút. (Ảnh chụp màn hình)

Bên cạnh đó, một loạt những từ khóa liên quan như "khởi tố bắt giam bà Nguyễn Phương Hằng" cũng tăng đột biến.

Trước đó, vào khoàng 18h30, các phương tiện truyền thông đều đồng loạt đưa tin Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với bà Nguyễn Phương Hằng về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân theo điều 331, Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Hiện, Công an TP.HCM đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

