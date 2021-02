Nguyên nhân xuất hiện đợt mưa tuyết hiếm gặp ở Fansipan

Sáng sớm 8/2 (tức 27 Tết Âm lịch), trên đỉnh Fansipan bất ngờ xuất hiện mưa tuyết dày đặc, bao phủ trắng xóa.

Ông Phan Văn Luật, cán bộ khu cáp treo Fansipan cho biết, mưa lẫn tuyết kéo dài khoảng 2 giờ đồng hồ. Những bông tuyết khi rơi xuống gặp nước mưa vón lại, đóng thành băng trải trắng đường đi, cầu thang gỗ, bậc đá lên xuống khu vực tham quan núi Fansipan một lớp trắng xóa.

Nhiều du khách đang tham quan núi Fansipan ngỡ ngàng trước hiện tượng thiên nhiên kỳ thú này.



Ông Lưu Minh Hải (Đại diện Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Lào Cai) cho biết, nguyên nhân đợt mưa tuyết này không phải do nền nhiệt độ thấp gây ra mà do mưa tuyết xảy ra trên đất Trung Quốc, nhưng bị gió trên cao thổi bay xuống phía Nam. Khi tuyết di chuyển xuống vùng núi phía Bắc nước ta gặp dãy núi Hoàng Liên Sơn chặn lại, tốc độ gió giảm đi khiến tuyết rơi xuống núi Fansipan.

Mưa tuyết dày đặc trên Fansipan.

Trường hợp này cũng giống với hiện tượng mưa tuyết rơi trên sa mạc mà thế giới đã ghi nhận được.



Đêm nay và ngày mai (9/2), bộ phận không khí lạnh này ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.



Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hội tụ gió lên đến mực 5000m nên từ đêm nay (08/2) đến ngày 09/2, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to với tổng lượng mưa ở Bắc Bộ phổ biến 40-80mm/24h, riêng khu Tây Bắc, Việt Bắc từ 50-100mm/24h, có nơi trên 120mm/24h; ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh phổ biến 30-70mm/24h, có nơi trên 80mm/24h. Trong cơn dông có khả năng cao xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ ngày mai (9/2), các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét, với nền nhiệt độ thấp nhất khoảng 13-16 độ, vùng núi Bắc Bộ từ 10-13 độ. Vùng núi cao có khả năng xảy ra mưa tuyết.

Khu vực Hà Nội đêm nay và ngày mai (9/2) có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Ngày mai (9/2) trời chuyển rét với nền nhiệt độ thấp nhất khoảng 13-16 độ.