Nguyên nhân mưa lũ nghiêm trọng nhất trong nhiều năm tại các nước châu Á

Nước lũ vẫn chưa rút tại Pidie Jaya, tỉnh Aceh, Indonesia, ngày 3/12/2025 (Ảnh: AP)

Lượng mưa kỷ lục, lũ lụt và sạt lở đã cướp đi sinh mạng của 1.400 người, hàng trăm người vẫn còn mất tích, hàng triệu người phải di dời, mùa màng, kế sinh nhai bị ảnh hưởng.

Một tuần sau khi lũ quét và lở đất quét qua làng Sikumbang, Tây Sumatra, Indonesia, những người sống sót vẫn đang chờ đợi tin tức về những người thân mất tích của họ. Anh Zahari Sutra cầm trên tay những bức ảnh của người vợ và hai cô con gái 4 tuổi và 2 tuổi, cầu xin sự giúp đỡ.

Số người chết do lũ lụt và lở đất tại 3 tỉnh trên đảo Sumatra của Indonesia đã tăng lên 702 người, trong khi 499 người vẫn còn mất tích.

Cũng giống như Indonesia, những ngày qua, Sri Lanka, Philippines, Malaysia và Thái Lan đồng loạt hứng chịu mưa lũ kỷ lục trong hơn 1 thập kỷ.

Hàng trăm nghìn người dân sống sót sau lũ lụt tại châu Á đang cần sự hỗ trợ về lương thực và nhiên liệu (Ảnh: AP)

Nguyên nhân dẫn đến mưa lũ nghiêm trọng tại châu Á được cho là do biến đổi khí hậu khiến các hình thái thời tiết theo mùa trở nên cực đoan hơn. Bà Clare Nullis - người phát ngôn của Tổ chức Khí tượng thế giới (WMO) - cho biết: "Nhiệt độ tăng làm tăng nguy cơ tiềm ẩn xảy ra các trận mưa cực đoan vì bầu khí quyển ấm hơn giữ nhiều hơi ẩm hơn. Chúng ta sẽ chứng kiến tình trạng mưa cực đoan tiếp tục trong tương lai".

Nhưng các chuyên gia cũng cảnh báo biến đổi khí hậu là yếu tố nền, còn tình trạng đô thị hóa nhanh, nạn chặt phá rừng và hệ thống phòng chống thiên tai chưa đồng bộ khiến nhiều nước châu Á dễ bị tổn thương hơn trước mưa lũ.

Còn giờ đây, đối với anh Sutra và nhiều người khác, cuộc tìm kiếm vẫn tiếp diễn - giữa bùn lầy, đổ nát và đau thương.