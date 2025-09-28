Theo ghi nhận vào chiều 28/9, tại khu vực bãi biển Cửa Lò xuất hiện sóng lớn cao 2 - 3m, biển động dữ dội do hoàn lưu bão Bualoi khi áp sát đất liền. Thời tiết tại Nghệ An chiều 28/9 có gió mạnh, trời nhiều mây, mặt biển liên tục có những đợt sóng lớn đổ vào bờ.

Gió giật dữ dội, người và xe ngả nghiêng trên đường

Mặc dù lực lượng chức năng đã nhiều lần khuyến cáo người dân không ra gần bờ biển cũng như di dời khỏi vùng nguy hiểm để đảm bảo an toàn, thế nhưng vẫn có hàng chục người dân tập trung gần bờ biển. Một số người sử dụng điện thoại để quay video, chụp ảnh, livestream. Một số trường hợp đứng theo nhóm và trò chuyện trong lúc quan sát sóng biển.

Nguy hiểm rình rập, người dân Nghệ An vẫn đứng sát mép sóng chờ “xem bão”

Trong các bản tin dự báo thời tiết trước đó, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đã cảnh báo về ảnh hưởng của bão Bualoi tại khu vực Bắc Trung Bộ, trong đó có Nghệ An. Bão gây mưa lớn, gió mạnh và biển động, đặc biệt nguy hiểm tại các khu vực ven biển.

Hiện tại, chính quyền địa phương tiếp tục theo dõi diễn biến của bão và duy trì công tác trực ứng phó, nhằm đảm bảo an toàn cho người dân và du khách tại khu vực bãi biển Cửa Lò.

Một nam thanh niên bất chấp gió to, trèo lên hẳn cột đá cao để quay phim, chụp ảnh

