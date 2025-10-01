Nguy cơ mất việc hàng loạt nếu chính phủ Mỹ đóng cửa

Dự luật trên duy trì ngân sách cho các cơ quan liên bang đến ngày 21-11. Theo một bản ghi nhớ từ Văn phòng Quản lý và Ngân sách (OMB), ngân sách liên bang hiện tại sẽ hết hạn vào lúc 23 giờ 59 phút ngày 30-9 (giờ Washington), tức 10 giờ 59 phút ngày 1-10 (theo giờ Việt Nam).

Lãnh đạo phe thiểu số Thượng viện Chuck Schumer (phải) và Lãnh đạo phe thiểu số Hạ viện Hakeem Jeffries phát biểu bên ngoài Nhà Trắng hôm 29-9. Ảnh: AP

Theo bản ghi nhớ, các cơ quan bị ảnh hưởng nên triển khai kế hoạch để thực hiện việc đóng một cách trật tự.

Hiện chưa rõ Đảng Dân chủ sẽ duy trì lập trường cứng rắn của mình trong bao lâu. Điều này khiến việc dự đoán thời gian đóng cửa chính phủ trở nên khó khăn.

OMB cho hay một bản ghi nhớ tiếp theo sẽ được ban hành khi dự luật chi tiêu được thông qua và được Tổng thống Donald Trump ký thành luật, khôi phục toàn bộ hoạt động của chính phủ liên bang.

Trước cuộc bỏ phiếu hôm 30-9, ông Donald Trump đe dọa sẽ hủy bỏ các chương trình được Đảng Dân chủ ủng hộ và sa thải thêm nhiều nhân viên liên bang nếu chính phủ đóng cửa.

Các thượng nghị sĩ Dân chủ, dẫn đầu bởi Lãnh đạo phe thiểu số Thượng viện Chuck Schumer, đã đoàn kết để phản đối dự luật chi tiêu tạm thời, đánh dấu lần thứ hai trong tháng này họ cản trở dự luật.

Đảng Dân chủ đang tìm cách thúc đẩy một dự luật thay thế nhưng bị Đảng Cộng hòa chặn lại.

Lãnh đạo của Đảng Cộng hòa tại Thượng viện John Thune cho biết sẽ có thêm nhiều cuộc bỏ phiếu cho dự luật này trong những ngày tới.

Trong thời gian chính phủ đóng cửa, hàng ngàn nhân viên liên bang có thể bị cho tạm nghỉ việc, trong khi một số khác phải làm việc không lương cho đến khi ngân sách được khôi phục. Nhiều cơ quan và dịch vụ liên bang cũng có thể bị đóng cửa.

Một số nhân viên liên bang có thể mất việc khi Giám đốc OMB Russ Vought cảnh báo về kế hoạch sa thải hàng loạt nếu chính phủ đóng cửa.

Động thái này diễn ra sau cuộc gặp hôm 29-9 giữa ông Donald Trump và các lãnh đạo của Đảng Dân chủ và Đảng Cộng hòa tại Hạ viện và Thượng viện để thảo luận về ngân sách liên bang. Cuộc gặp khép lại mà không có thỏa thuận nào đạt được.