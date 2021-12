Người xưa nói: “Lông mày dài hơn vạn thạch lương” sẽ có vận mệnh cực thịnh: Rất hiếm có!

Lông mày là bộ phận đầu tiên trong ngũ quan và rất quan trọng đối với một người. Theo quan điểm của nhân tướng học, đôi lông mày đẹp có thể cải thiện khí chất và năng lượng của con người. Nếu lông mày mọc lộn xộn hoặc quá mỏng manh cũng sẽ ảnh hưởng đến tinh thần của người đó.

Thời xưa, lông mày được gọi là "Cung Bảo Thọ" hay "Cung Huynh Đệ". Người xưa cho rằng lông mày có ảnh hưởng rất lớn đến vận số và tài vận của cá nhân.

Đặc biệt người Trung Quốc xưa còn có câu "Lông mày dài hơn vạn thạch lương". Câu này ý nói có một đôi lông mày dài, thì cuộc đời về sau sẽ sung sướng và không phải lo nghĩ. Rốt cuộc là tại sao?

Ở nhiều vùng quê Trung Quốc, người ta cho rằng các cụ già lông mày càng dài càng khỏe, thì tuổi thọ càng cao, cuộc đời sung túc. Trong các bộ phim truyền hình cũng có thể thấy được điều này.



Theo quan niệm xưa, nếu có một vài sợi lông mày dài thì đây là dấu hiệu tượng đối hiếm. Lông mày là biểu tượng của phúc khí và trường thọ. Trên thực tế, trong nhiều bộ phim truyền hình và điện ảnh, chúng ta có thể thấy một số vị thần có lông mày dài chẳng hạn như Thần Tài, Thần Thọ Tinh... Họ đều có lông mày dài và nụ cười rất hiền từ, nhân hậu.

Lông mày dài được coi là dấu hiệu của sự may mắn. Ảnh: Sohu

Tuy nhiên, các nghiên cứu khoa học đã phát hiện ra rằng lông mày của nam giới mọc dài hơn, đặc biệt là sau 50 tuổi, có thể liên quan đến những lý do sau đây:

1. Nội tiết tố nam dồi dào

Bước qua tuổi 50, cơ thể của nam giới phần lớn đã bắt đầu xuống dốc. Tuy nhiên chỉ cần duy trì những thói quen lành mạnh thì nội tiết tố nam trong cơ thể vẫn có thể sản sinh đều đặn.

Khi nội tiết tố nam vẫn còn dồi dào, lông trên cơ thể nam giới sẽ càng mọc nhiều hơn. Không chỉ lông mày mà lông tay hay các bộ phận khác trên cơ thể cũng sẽ mọc dài và đậm màu. Do đó, nếu lông mày dài thì điều đó chứng tỏ cơ thể vẫn còn rất khỏe mạnh.

2. Yếu tố di truyền

Nếu lông mày của cha mẹ bạn hoặc người thân trong gia đình bạn mọc nhiều và đậm màu thì rất có thể chúng ta cũng sẽ thừa hưởng đặc điểm đó. Ngược lại, nếu lông mày của những người thân trong gia đình tương đối mỏng và thưa, thì khả năng lông mày của bạn mờ nhạt sẽ cao hơn so với bình thường.

Nguyên nhân cơ bản là do di truyền. Đây là yếu tố không thể thay đổi. Nhiều người do bị di truyền lông mày thưa nên đã phải tìm đến sự trợ giúp của các phương pháp thẩm mĩ can thiệp để có được diện mạo hài hòa hơn.

3. Chế độ dinh dưỡng

Điều ít người ngờ đến đó là chiều dài và độ dày của lông mày cũng liên quan đến thói quen ăn uống của chúng ta. Trong cuộc sống hàng ngày nếu chúng ta ăn những thực phẩm giàu đạm như thịt, đậu, trứng và lượng đạm vừa đủ thì các nang lông dưới lông mày sẽ được phát triển tốt hơn.

Hay nói cách khác, lông mày sẽ dày và dài hơn nếu chúng được cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng. Do lông mày dài thường gặp ở những người có điều kiện cuộc sống khá giả nên nó có thể giải thích một phần cho quan niệm của người xưa.