Người từng là "bạn thân" của bà Nguyễn Phương Hằng nộp đơn tố cáo YouTuber Long Ngô

Sáng 1/4, báo Thanh niên đưa tin, bà Trương Việt Hà (ngụ quận 3, TP.HCM) cho biết đã có đơn tố cáo gửi đến Công an tỉnh Đồng Nai đề nghị xử lý hình sự đối với ông Ngô Thanh Long (YouTuber Long Ngô - 37 tuổi, thường trú tại ấp An Bình, xã Trung Hòa, huyện Trảng Bom, Đồng Nai) về hành vi bôi nhọ, vu khống, xúc phạm nhân phẩm cá nhân người khác trên mạng xã hội.

Theo đơn của bà Việt Hà, thời gian qua, YouTuber Long Ngô đã nhiều lần đưa hình ảnh, tên tuổi, địa chỉ của bà lên mạng xã hội. Người này thường xuyên livestream bôi nhọ, bịa đặt, vu khống, xúc phạm danh dự nhân phẩm rất nhiều người trong đó có bà Việt Hà.

YouTuber Long Ngô đã chửi bới với lời lẽ rất thiếu văn hóa, kiểu côn đồ, dùng những từ ngữ vô cùng tục tĩu để xúc phạm người khác.

Những hành vi trên của YouTuber Long Ngô có dấu hiệu phạm tội "làm nhục người khác", "tội vu khống" và "tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân" quy định tại các điều 155, 156 và điều 331 bộ luật Hình sự.

Theo bà Việt Hà, bà không quen biết, không có bất cứ mối quan hệ nào với YouTuber Long Ngô.

Thế nhưng, người này đã rất nhiều lần cùng với bà Nguyễn Phương Hằng (bị can đã bị Công an TP.HCM khởi tố, bắt tạm giam) lên mạng xã hội bôi nhọ, xúc phạm nhân phẩm, vu khống bà Việt Hà và gia đình.

Bà Việt Hà đề nghị Công an tỉnh Đồng Nai nhanh chóng xác minh thông tin để sớm khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với YouTuber Long Ngô theo đúng quy định pháp luật.

Hôm qua ngày 31/3, Zing.vn dẫn thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cho biết, hiện đơn vị đã làm việc với bà Trương Thị Việt Hà để xác minh, làm rõ những tố cáo của người này đối với bà Nguyễn Phương Hằng .

Trước đó, bà Hà đã gửi đơn đến Bộ Công an để tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng (Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam) về hành vi vu khống, làm nhục người khác và lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Bộ Công an sau đó đã chuyển đơn của bà Hà cho Công an TP.HCM thụ lý, giải quyết theo thẩm quyền. Sau khi nhận được đơn, Công an TP.HCM gửi thông báo đến bà Hà.

Bà Việt Hà cho biết ngày 20/5/2021 đã nộp đơn tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng lên Bộ Công an vì cho rằng bà Hằng có hành vi bịa đặt, vu khống, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của bà Hà trên mạng xã hội khi thường xuyên đưa tên, hình ảnh, địa chỉ nhà bà Việt Hà trong các buổi livestream, kèm theo những lời chửi bới, hăm dọa.

Cũng theo bà Việt Hà, trước đó, cả hai người từng là bạn thân và xảy ra khúc mắc.

