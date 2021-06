"Người trung gian" khai nhận quà theo chỉ đạo của ông Nguyễn Duy Linh

Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung, chuyển hồ sơ cho VKSND Tối cao đề nghị truy tố Phan Văn Anh Vũ (46 tuổi, tức Vũ Nhôm) về tội "đưa hối lộ", bị can Hồ Hữu Hòa (37 tuổi, quên Nghệ An) bị đề nghị truy tố tội "môi giới hối lộ", ông Nguyễn Duy Linh (cựu Phó tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo) bị đề nghị truy tố hành vi "nhận hối lộ".



"Người trung gian" được chỉ đạo nhận chuyển quà của Phan Văn Anh Vũ

Theo kết luận điều tra, những "người trung gian" gồm Nguyễn Đăng Luân, Hoàng Nam Trung, Nguyễn Tuấn Anh, Bùi Thế Sự, đều khai họ đã đưa, nhận quà của Phan Văn Anh Vũ cho ông Nguyễn Duy Linh.

Cụ thể, Nguyễn Đăng Luân lái xe thuê cho Phan Văn Anh Vũ tại Hà Nội. Trong năm 2017, Vũ nhờ Luân chuyển 5 lần quà để đưa cho ông Nguyễn Duy Linh, gồm: 1 túi quà chứa 5 tỷ đồng đưa cho Hồ Hữu Hòa và 4 lần quà đưa cho Hoàng Nam Trung.

Những lần được Phan Văn Anh Vũ giao đưa các túi quà, hộp quà, thùng quà cho Hòa và Trung, Luân không được Vũ nói cho biết bên trong có gì.

Còn Hoàng Nam Trung trong thời gian trực tiếp giúp việc cho ông Linh, đã 5 lần theo chỉ đạo của Linh liên lạc với Tuấn Anh để trực tiếp nhận túi quà chứa 5 tỷ đồng, liên lạc với Luân để trực tiếp nhận các túi quà, hộp quà, thùng quà mang về cho Linh.

Ban đầu Trung chưa thành khẩn khai báo, nhưng khi Cơ quan điều tra đưa ra tài liệu chứng cứ, Trung đã thành khẩn khai toàn bộ diễn biến 5 lần nhận quà của Vũ đưa cho thông qua Tuấn Anh, Luân.

Nguyễn Tuấn Anh ban đầu cũng chưa thành khẩn khai báo toàn bộ sự việc. Khi điều tra viên đưa ra những căn cứ chứng minh thì Tuấn Anh mới thừa nhận được Linh gọi điện thoại nhờ nhận túi quà từ Hồ Hữu Hòa.

Còn Bùi Thế Sự đã nhận thùng quà từ Trung ở đường Hoàng Sâm, quận Cầu Giấy mang về để tại tầng 2 nhà của Linh ở quận Tây Hồ.

Theo cơ quan điều tra, đối với những người "trung gian" đưa, nhận qùa nêu trên, họ đều làm theo chỉ đạo của Linh và Vũ, họ không biết về mối quan hệ và mục đích Vũ đưa quà cho Linh làm gì, nên không không đủ cơ sở xem xét xử lý theo quy định của pháp luật.

Ông Nguyễn Duy Linh bị đề nghị bản án nghiêm khắc vì khai báo không thành khẩn

Với Nguyễn Duy Linh, bị cáo buộc, trong quá trình công an điều tra ông luôn che giấu những hành vi của mình cũng như đồng phạm, khai báo quanh co, thiếu trung thực, không thành khẩn.

Ban đầu Linh khai không biết, không nói chuyện, không quan hệ, không nhận quà của Phan Văn Anh Vũ… khi Cơ quan điều tra có căn cứ chứng minh Linh có quan hệ và nhận quà của Vũ, thì Linh mới thừa nhận là có trao đổi điện thoại, nói chuyện với Vũ nhưng chỉ là hỏi thăm sức khỏe, động viên, có nhận quà của Vũ nhưng chỉ là rượu, thuốc lá xi-gà không rõ loại nào, giá trị bao nhiêu?

Đến khi Cơ quan điều tra khám xét thu giữ 1 đơn tố cáo, 1 đơn kêu oan của Nguyễn Thị Thu Hiền (vợ Phan Văn Anh Vũ) để trên bàn làm việc của Linh, Cơ quan điều tra yêu cầu làm rõ nguồn gốc đơn, ông Linh trả lời: "Không biết tại sao lại có, không biết ai gửi cho tôi và nhằm mục đích gì".

Trong biên bản hỏi cung hồi 14h00 ngày 19/6/2021, Nguyễn Duy Linh lại giải thích: "Lý do tại sao tôi có 2 đơn này là gần 3 năm nay tôi phải báo cáo các cấp trên, dư luận xã hội bạn bè hỏi thăm liên quan đến Phan Văn Anh Vũ, cho nên có thể một hay ai đó đã đưa cho tôi xem...".

Theo cơ quan điều tra, cần phải xử lý bằng một bản án nghiêm khắc trước pháp luật đối với ông Nguyễn Duy Linh để răn đe, phòng ngừa vì đã không thành khẩn khai báo hành vi phạm tội.