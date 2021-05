Người TQ cay cú: Tên lửa của Elon Musk rơi "vụt sáng bầu trời", còn Trường Chinh 5B "đe dọa địa cầu"

Báo The Guardian (Anh) ngày 4/5 đưa tin, sau khi phân tách với module, lõi tên lửa Trường Chinh 5B (Long March 5B) đã bay quanh Trái đất với vận tốc khoảng 27.000 km/h, đồng thời cảnh báo rằng lõi tên lửa này đã bị mất kiểm soát và có để trở thành mối đe dọa đối với bề mặt Trái đất.

Tờ New York Times (Mỹ) ngày 6/5 nói rằng khả năng lõi tên lửa 23 tấn này lao xuống một khu vực đông dân cư là rất nhỏ, nhưng "không phải là không có".

Báo Thanh niên Trung Quốc (China Youth Daily-CYD), cơ quan ngôn luận của đoàn Thanh niên Cộng sản Trung Quốc, ngày 8/5 chỉ trích NYT đề cập vụ tên lửa Falcon 9 - thuộc công ty SpaceX của tỉ phú công nghệ Elon Musk - rơi xuống bang Washington hồi cuối tháng 3 vừa qua. Theo đó, NYT mô tả tên lửa này "soi sáng bầu trời Seattle", sau đó "lõi tên lửa được cho rơi xuống một nông trường".

Theo báo cáo, lõi tên lửa của Falcon 9 rơi xuống địa điểm kể trên do việc đánh lửa động cơ ở giai đoạn hai không diễn ra như đúng kế hoạch và đây là một sự cố ngoài ý muốn. Trong khi đó, NYT cho rằng "trong 30 năm qua, Trung Quốc đều để cho các lõi tên lửa rơi ngẫu nhiên".

Tờ New York Post (Mỹ) hôm 3/5 đưa tin Lõi tên lửa lớn của Trung Quốc có thể phá hủy New York. Báo cáo cảnh báo "mảnh rác vũ trụ rất lớn của Trung Quốc có thể sẽ biến New York hoặc một thành phố lớn khác thành đống đổ nát".

CYD trích dẫn một báo cáo khác của NYP về vụ Falcon 9, trong đó tờ này mô tả "ánh sáng bí ẩn trên bầu trời Seattle có thể là lõi tên lửa của SpaceX" và gọi những hình ảnh trong sự cố này là "hoành tráng".

Tờ báo đoàn Trung Quốc còn trích dẫn một bảng so sánh do người dùng mạng nước này tổng hợp về các báo cáo từ phương Tây, trong đó vụ tên lửa Trường Chinh 5B chủ yếu được đề cập là "mất kiểm soát", trong khi vụ Falcon 9 đa phần được ví von với sao băng "thắp sáng bầu trời".

Người dùng mạng Trung Quốc đối chiếu các báo cáo của truyền thông phương Tây về vụ Trường Chinh 5B và Falcon 9

Trước những lo ngại được nêu ra về rủi ro lõi tên lửa Trường Chinh 5B gây nguy hiểm cho Trái đất, chuyên gia vũ trụ Trung Quốc Xing Qiang trấn an rằng phần vỏ tên lửa còn lại sau vụ phóng là không lớn và được chế tạo bằng hợp kim nhôm, giúp nó dễ bị thiêu hủy khi đi vào tầng khí quyển.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ông Uông Văn Bân, chiều 7/5 cũng khẳng định "tên lửa sẽ bị thiêu hủy trong giai đoạn cuối khi trở lại tầng khí quyển".

"Đây là cách làm thông dụng của quốc tế," ông nói, nhấn mạnh tên lửa Trường Chinh 5B được thiết kế với kỹ thuật đặc thù, trong đó "phần lớn các bộ phận sẽ được tiêu hủy trong quá trình trở lại [Trái đất], tỉ lệ rủi ro mà hoạt động vũ trụ gây ra đối với mặt đất là cực thấp".

Giới chức Mỹ dự kiến lõi tên lửa Trường Chinh 5B sẽ rơi xuống Trái đất vào ngày 8/5 (giờ miền Đông), nhưng chưa thể xác định chắc chắn điểm rơi.