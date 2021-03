Người tố cáo cha con ông Trần Quí Thanh vừa bị bắt

Tối 8/3, Công an TPHCM cho hay, đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam với Nguyễn Văn Chung (SN 1986, ngụ phường An Lạc, quận Bình Tân), để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".



Trước đó, nhiều người dân đã gửi đơn tố cáo ông Chung (Giám đốc Công ty TNHH do đạc tư vất thiết kế xây dựng DCB, có trụ sở nằm ở đường Thoại Ngọc Hầu, phường Hoà Thạnh, quận Tân Phú, TPHCM) lừa đảo chiếm đoạt gần 20 tỷ đồng, tới Công an TPHCM.

Công an vào cuộc điều tra xác định, ông Chung đã có hành vi lập khống bảng vẽ chi tiết và ký hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng các khu đất ở TPHCM để bán cho nhiều người. Những khu đất trên công an xác định là không thuộc quyền sử hữu của ông Chung.

Công an xác định, ông Chung đã ký hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng với nhiều người với số tiền chiếm đoạt gần 20 tỷ đồng. Quá trình điều tra, công an đã khởi tố bắt tạm giam với ông Chung để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Các quyết định trên được Viện KSND cùng cấp phê chuẩn.

Trước đó, ông Chung, ông Lê Văn Lâm (Tổng Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Kim Oanh Đồng Nai) và ông Lâm Sơn Hoàng (ngụ quận Phú Nhuận, TPHCM) tố cáo ông Trần Quí Thanh (ngụ tỉnh Bình Dương), Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích (cùng ngụ quận Bình Thạnh, TPHCM cùng 1 số người có hành vi "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản", "Trốn thuế" và "Cưỡng đoạt tài sản".