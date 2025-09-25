Người sành sỏi thấy 3 loại cá này là mua ngay: Toàn là cá tự nhiên, nấu món ăn vừa ngon, bổ dưỡng lại rẻ

Trong đời sống ẩm thực, chúng ta vẫn thường nói với nhau rằng: "Bữa tiệc mà thiếu cá là chẳng trọn vẹn", với ngụ ý rằng cá là thực phẩm thiết yếu trong chế độ ăn uống hàng ngày! Cá là loại thực phẩm rất giàu protein, ít chất béo, dễ tiêu hóa và hấp thụ. Hơn thế một con cá tươi ngon được chế biến đúng cách chắc chắn sẽ giúp kích thích vị giác dù trong hoàn cảnh đang thưởng thức một bữa ăn đơn giản hay khi có tiệc tiếp khách. Tuy nhiên, ngày nay, với nhu cầu tiêu thụ lớn thì nhiều loại cá trên thị trường có nguồn gốc là cá nuôi. Mặc dù nguồn cung ổn định, nhưng chúng thường thiếu "hương vị biển" nhất định. Hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu với bạn 3 loại cá được đánh bắt tự nhiên, không phải được nuôi bởi con người. Chúng có giá cả phải chăng và rất bổ dưỡng. Đừng ngần ngại mua khi thấy 1 trong 3 loại cá này được bày bán!

1. Cá đù vàng

Cá đù vàng (hay còn gọi là cá sủ vàng) vốn là loại cá rất quen thuộc ở các vùng ven biển. Kích thước của loại cá này thường nhỏ, thịt màu nâu vàng, rất mềm và đậm đà hương vị. Cá đù vàng là loại cá chỉ được đánh bắt ở môi trường tự nhiên, kết cấu chắc và hương vị thơm ngon. Nó giàu protein, nguyên tố vi lượng và DHA, cá đù vàng đặc biệt có lợi cho sự phát triển trí não của trẻ em và sức khỏe của người cao tuổi.

Công thức đề xuất: Cá đù vàng kho nước tương

Món ăn này là món kinh điển trong các món kinh điển, với dầu đậm đà và nước sốt đỏ, rất hợp khi ăn với cơm!

Nguyên liệu: 500g cá đù vàng, 2 thìa canh nước tương, 1/2 thìa canh nước tương đen, một chút đường, một chút gia vị, 1-2 cây hành lá, một nhánh gừng nhỏ thái sợi, một chút đường, dầu ăn, ớt tươi hoặc hạt tiêu xanh (tùy thích).

Cách làm món cá đù vàng kho nước tương

Bước 1: Cá bạn mua về, đánh sạch vảy, rút chỉ lưng màu xanh sẫm trên sống lưng. Sau đó rửa sạch rồi dùng khăn bếp thấm khô cá. Tiếp theo bạn khứa các đường trên thân cá (hoặc 1 đường trên sống lưng) để dễ ngấm gia vị. Sau đó, đặt chảo lên bếp, đun nóng rồi cho dầu ăn vào. Khi dầu nóng, bạn cho cá đù vào chiên ở lửa vừa cho đến khi cả 2 mặt có màu vàng nâu. Bạn không nên lật cá quá nhanh, hãy đợi một mặt săn lại rồi mới lật để tránh da cá bị rách khiến kết cấu bị vỡ.

Bước 2: Sau khi chiên cá xong, bạn đặt nồi lên bếp, thêm chút dầu ăn, gừng thái sợi, hành lá vào xào cho đến khi dậy mùi thơm. Sau đó bạn xếp cá đù vào. Tiếp theo thêm 1 thìa canh rượu nấu ăn, 2 thìa canh nước tương, 1/2 thìa canh nước tương đen (để tạo màu đậm đà), một chút đường để tăng hương vị. Nếu thích bạn có thể cho thêm ớt tươi hoặc hạt tiêu xanh.

Bước 3: Sau đó bạn thêm lượng nước sôi ngập khoảng 1/2 lượng cá rồi đun sôi trên lửa lớn. Sau đó giảm lửa xuống mức trung bình-thấp và nấu trong khoảng 10 phút. Khi nước dùng đã sánh lại, tăng lửa lên cao và nấu cho đến khi nước rút sánh lại. Thêm hành lá cắt khúc vào và tắt bếp. Khi thưởng thức, bạn lấy cá ra đĩa và trang trí với chút rau mùi thái nhỏ sẽ càng ngon.

2. Cá chim trắng (cá chim bạc)

Cá chim trắng là một loài cá biển, thân dẹt, trông giống như một chiếc quạt bạc lấp lánh. Cá ít xương, thịt dày, mọng nước, kết cấu mềm mại và hương vị ngọt ngào. Cá chim trắng là loại cá "hoang dã", không thể nuôi trong môi trường nhân tạo, rất giàu DHA và là "một loại thuốc bổ não" tự nhiên, đặc biệt thích hợp cho trẻ em và người cao tuổi.

Công thức đề xuất: Cá chim trắng kho nước sốt tương đậu nành

Kho cá chim với nước sốt tương đậu nành có thể làm tăng tối đa hương vị của cá, làm cho cá mềm ngon, đậm đà.

Nguyên liệu: 2-3 con cá chim trắng, 2 cây hành lá cắt khúc, 1 nhánh hừng nhỏ thái sợi, 3-5 tép tỏi băm, 1 thìa canh tương đậu nành, 1 thìa canh nước tương, một chút giấm, lượng đường thích hợp.

Cách làm cá chim trắng kho nước sốt tương đậu nành

Bước 1: Sơ chế sạch sau đó khía các đường trên cả 2 mặt cá. Đặt chảo lên bếp, đun nóng rồi cho lượng dầu ăn thích hợp vào. Khi dầu nóng khoảng 80% bạn cho cá chim vào chiên cho đến khi cả hai mặt hơi vàng.

Bước 2: Lấy cá chim ra khỏi chảo, để lại một chút dầu ăn rồi cho hành lá, gừng thái sợi, tỏi băm vào xào thơm. Tiếp theo bạn cho tương đậu nành vào xào cho đến khi thơm. Sau đó bạn cho cá vào khéo léo lật qua lại, xào cùng phần sốt tương đậu cho thấm. Tiếp đó thêm rượu nấu ăn, 1 thìa canh nước tương, một chút giấm và đường rồi đổ lượng nước nóng ngập ngang mặt cá. Đun sôi trên lửa lớn, sau đó giảm lửa nhỏ, đậy nắp và nấu trong 8-10 phút. Mở nắp và chỉnh lửa lớn để rút nước sốt đến khi sánh lại. Nước sốt đậm đà và thơm ngon, chắc chắn sẽ khiến bạn muốn ăn thêm một bát cơm nữa!

3. Cá hố

Cá hố là loại cá thân mỏng dẹt trông giống như một chiếc thắt lưng bạc. Chúng sống ở vùng nước biển sâu dưới 40 mét, nơi áp lực nước rất lớn. Một khi bị bắt và đưa lên bờ, chúng sẽ chết ngay lập tức do áp suất thay đổi đột ngột, khiến việc nuôi cá nhân tạo trở nên bất khả thi. Hầu hết cá hố chúng ta mua ở chợ đều là cá vừa được đánh bắt khỏi biển hoặc cá đông lạnh. Thịt cá không không có xương dăm, chủ yếu là xương chính lớn và dày thịt. Cá hố rất bổ dưỡng, đặc biệt giàu lecithin, rất có lợi cho sức khỏe não bộ và trí thông minh.

Công thức gợi ý: Cá hố kho tộ

Phương pháp này làm cho nấm móng ngựa giòn bên ngoài và mềm bên trong, hấp thụ nước sốt và mang lại hương vị đặc biệt đậm đà.

Nguyên liệu: 1kg cá hố tươi, 1 cây hành lá cắt khúc, 1 nhánh gừng thái sợi, 3-5 tép tỏi thái lát, một ít hành tây thái hạt lựu

Cách làm cá hố kho tộ

Bước 1: Cá hố mua về đem rửa sạch rồi cắt thành các khúc. Cho cá hố vào âu, thêm hành lá cắt khúc, gừng thái lát, rượu nấu ăn và một ít muối ướp trong 15 phút để khử mùi tanh. Sau đó lấy cá hố ra, phủ lên một lớp bột mỏng (có thể dùng bột bắp, bột năng hoặc bột chiên giòn) lên. Tiếp theo đặt chảo lên bếp, đun nóng rồi cho lượng dầu ăn vừa phải vào. Khi dầu nóng khoảng 70% thì thả các khúc cá vào, chiên vàng giòn, vớt ra, để ráo dầu.

Bước 2: Cho một ít dầu vào nồi, phi thơm hành lá, gừng, tỏi và ớt khô (hoặc hạt tiêu nguyên hạt), sau đó thêm nước tương, nước tương đen, giấm, đường và một lượng nước vừa đủ rồi đun sôi. Tiếp đó cho cá hố đã chiên vào, chỉnh mức lửa nhỏ và nấu trong 5-7 phút cho cá thấm gia vị. Cuối cùng, cho một ít nước bột năng vào nồi, đun sôi, để nước dùng ngấm đều vào cá. Rắc hành lá thái nhỏ lên trên và thưởng thức.

Trên đây là 3 loại cá tự nhiên ngon bổ dưỡng mà bạn không nên bỏ lỡ! Từ cá đù vàng đến cá chim trắng và cá hố, mỗi loại đều mang lại hương vị đặc trưng và giá trị dinh dưỡng cao. Hãy thử ngay các công thức chế biến đơn giản nhưng hấp dẫn để tận hưởng trọn vẹn hương vị biển cả. Mua ngay những loại cá này để bổ sung vào bữa ăn hàng ngày của bạn!