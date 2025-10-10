Ủy ban Nobel Na Uy trao Giải Nobel Hòa bình năm 2025 cho bà María Corina Machado. (Ảnh: The Nobel Prize)

Ủy ban Nobel Na Uy trao Giải Nobel Hòa bình năm 2025 cho bà María Corina Machado.

Chủ tịch Ủy ban Nobel Na Uy Jørgen Watne Frydnes ca ngợi Machado là “một người đấu tranh dũng cảm và tận tâm vì hòa bình".

Giải Nobel Hòa bình, trị giá 11 triệu kronor Thụy Điển (khoảng 1,2 triệu USD), sẽ được trao tại Oslo vào ngày 10/12, nhân kỷ niệm ngày mất của nhà sáng lập giải thưởng Alfred Nobel.

Trước đó, theo Viện Nghiên cứu Hòa bình Oslo (PRIO), hai cái tên được đánh giá là ứng viên sáng giá nhất năm nay là Mạng lưới Phòng phản ứng khẩn cấp Sudan (Sudan’s Emergency Response Rooms) và Ủy ban Bảo vệ Nhà báo (Committee to Protect Journalists - CPJ).

Mạng lưới phản ứng khẩn cấp Sudan là một nhóm tình nguyện được hình thành trong bối cảnh xung đột, với các hoạt động như tổ chức bếp ăn cộng đồng, hỗ trợ sơ tán dân thường, cung cấp dịch vụ y tế và sửa chữa cơ sở hạ tầng tại các khu vực chiến sự.

Trong khi đó, CPJ là tổ chức quốc tế hoạt động vì tự do báo chí, được xem là biểu tượng của nỗ lực bảo vệ quyền thông tin. Việc trao giải cho CPJ được cho là sẽ gửi đi một thông điệp mạnh mẽ về vai trò của báo chí độc lập trong việc bảo vệ hòa bình và nền dân chủ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng là một ứng cử viên tiềm năng của giải năm nay khi tuyên bố đã “chấm dứt sáu hoặc bảy cuộc chiến” trong nhiệm kỳ thứ hai, bao gồm các xung đột giữa Israel và Iran, Ấn Độ và Pakistan, Thái Lan và Campuchia.