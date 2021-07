Người phụ nữ Sài Gòn mất 200 triệu vì "làm vợ" kẻ giả danh bác sĩ Liên Hiệp Quốc

Theo điều tra, tháng 11/2020, chị T.T.N.M. (SN 1983, ngụ quận 11) kết bạn Facebook với người xưng là bác sĩ làm việc cho Liên Hiệp Quốc tại Iraq, có tên Scott Jason. Qua nhiều lần trò chuyện thì Scott Jason sử dụng tài khoản Dr Jason kết bạn với Zalo của chị M..



Khi chị M. nhận lời yêu, đối tượng Scott Jason đề nghị chị này đứng tên là vợ của anh ta. Đồng thời, gã đàn ông nói với nạn nhân rằng gửi thư đến Văn phòng Liên Hiệp Quốc xin cho anh ta nghỉ việc và để người này đến Việt Nam sinh sống với chị M..

Do tin tưởng lời bạn trai, chị M. làm theo hướng dẫn của Scott Jason kết bạn với đại diện Văn phòng Liên Hiệp Quốc thông qua tài khoản mạng xã hội tên là UNITED NATION.

Sau khi chị M. gửi thư xin cho Scott Jason nghỉ việc (thư do Scott Jason soạn), UNITED NATION lấy lý do đảm bảo tính xác thực của người gửi đơn yêu cầu chị M. cung cấp các thông tin cá nhân.

Đối tượng Trần Văn Phúc. Ảnh: T.L

UNITED NATION đã thông báo sẽ cho Scott Jason nghỉ việc nhưng yêu cầu chị M. phải đóng phí gần 14.000 USD (khoảng 450 triệu đồng). Trường hợp chị M. không đóng, UNITED NATION dọa sẽ cung cấp các thông tin cho FBI Liên Hiệp Quốc để điều tra, bắt giam chị M..

Chị M. đã đóng cọc trước 100 triệu đồng vào tài khoản số 103872079404 thuộc Ngân hàng VietinBank.

Ngày 10/12/2020, chị M. lo sợ bị bắt nên đã chuyển tiếp 100 triệu đồng vào số tài khoản trên. Hai ngày sau, UNITED NATION yêu cầu chị M. đóng tiếp 300 triệu đồng để sớm giải quyết cho Scott Jason nghỉ việc. Do nghi ngờ, chị M. đã tới Công an quận 1 trình báo.

Quá trình điều tra, công an xác định số tài khoản trên do Trần Văn Phúc (SN 2000, ngụ quận 11, trú chung cư An Sương, phường Tân Hưng Thuận, quận 12) đứng tên. Công an đã phát thông báo truy tìm Phúc và đề nghị ai biết Phúc đang ở đâu báo ngay cho Công an quận 1 (TP.HCM) để phối hợp điều tra.