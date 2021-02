Người phụ nữ mắc Covid-19 ở TP Hải Dương khai báo không đầy đủ dịch tễ, công an truy vết gặp khó khăn

Ngày 23/2, Công an tỉnh Hải Dương chính thức thông tin về việc Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Dương, tỉnh này ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự "Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người", liên quan đến chùm ca bệnh gồm 04 người trong gia đình tại số 15 phố Trần Sùng Dĩnh, khu 14, phường Hải Tân, thành phố Hải Dương.

Trước đó, ngày 15/2, Công an tỉnh Hải Dương nhận được thông tin từ Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thành phố Hải Dương về trường hợp bà Nguyễn Thị Thiêm (SN 1969, trú tại số 15 phố Trần Sùng Dĩnh, khu 14, phường Hải Tân, thành phố Hải Dương) mắc Covid-19, sau đó ghi nhận thêm 3 trường hợp nhiễm Covid-19 gồm chồng, con và người giúp việc của bà Thiêm, nhưng chưa xác định được nguồn lây.

Đây là chùm ca bệnh phức tạp, chưa xác định rõ nguồn lây. Trong quá trình truy vết, mặc dù Công an thành phố Hải Dương tiến hành gọi điện trực tiếp nhiều lần cho bà Thiêm, nhưng bà Thiêm vẫn khai báo không đầy đủ thông tin liên quan đến dịch tễ của bản thân, gây nhiều khó khăn cho công tác truy vết và công tác phòng, chống dịch của thành phố Hải Dương cũng như của tỉnh, làm lây lan dịch bệnh Covid-19 ra cộng đồng.



Thông qua các biện pháp nghiệp vụ, Công an thành phố Hải Dương đã tập trung xác minh, khai thác, kết quả trong 48 giờ đồng hồ, tổ công tác đã xác định bà Thiêm có đến Hội người mù thành phố Hải Dương và tiếp xúc với chị Phạm Thị Hừa, bệnh nhân số 1734.



Việc ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người" liên quan đến chùm ca bệnh tại số 15 phố Trần Sùng Dĩnh, khu 14, phường Hải Tân, TP Hải Dương là biện pháp kiên quyết của lực lượng Công an, nhằm thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật, góp phần quan trọng răn đe các trường hợp vi phạm liên quan đến công tác phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

Trước đó, báo cáo Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của thành phố, đại diện Công an thành phố Hải Dương cho biết, Đội an ninh Công an thành phố đã tập trung rà soát kỹ lưỡng trường hợp bà Thiêm (bệnh nhân 2278) để xác định đây chính là nguồn lây cho 3 người còn lại trong gia đình. Đồng thời khẳng định người này có yếu tố dịch tễ lây nhiễm từ ổ dịch thành phố Chí Linh.

Cụ thể, từ khoảng 18h30 đến 20h ngày 21/1, bà Thiêm có đến Hội người mù thành phố Hải Dương tại số 28 Trần Bình Trọng để tẩm quất, bấm huyệt do bị đau lưng. Người trực tiếp làm là nhân viên Phạm Thị H. (36 tuổi, có hộ khẩu tại Quảng Tân, xã Nam Tân, huyện Nam Sách).

Sau đó, chị H. được xác định là bệnh nhân nhiễm Covid-19. Trước thời điểm phát bệnh, bà Thiêm có đi tập yoga tại phòng tập Nhà văn hóa Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương. Sau đó, bà Thiêm nghỉ tập ở nhà và đạp xe tập thể dục. Buổi sáng hàng ngày có đi mua đồ ăn tại chợ Hải Tân.

Ngày 3/2, người có biểu hiện mệt và 2 ngày sau thì xuất hiện triệu chứng sốt về chiều, ho mệt. Đến ngày 8/2, bà cùng chồng ra Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hải Dương để sàng lọc, xin xét nghiệm Covid-19.

Ngày 11/2, kết quả xét nghiệm bước đầu xác định bà Thiêm dương tính với Covid-19 nên đã được hướng dẫn cách ly tại nhà. Ngày 14/2, bệnh nhân được lấy mẫu tại nhà và tiếp tục ghi nhận dương tính với Covid-19 nên Bộ Y tế công bố bà Thiêm là bệnh nhân thứ 2278.