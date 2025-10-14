Người phụ nữ giảm từ size 5XL xuống S nhờ làm 3 việc

Giảm cân không phải là chuyện của tuổi tác, mà là chuyện của phương pháp và sự kiên trì. Mới đây, Bệnh viện Chương Hóa (tỉnh Chương Hóa, Đài Loan, Trung Quốc) chia sẻ câu chuyện truyền cảm hứng về chị Ngô Nhã Đình, 42 tuổi, nhân viên quản lý bệnh án tại bệnh viện. Không uống thuốc, không tiêm, không dùng mẹo giảm cân “truyền miệng”, chị chỉ kiên trì 3 việc suốt hơn 400 ngày và giảm thành công 51kg.

Chị Nhã Đình bắt đầu hành trình giảm cân vào tháng 6 năm ngoái, khi cân nặng chạm mốc 104kg. Sau hơn một năm nỗ lực, chị chỉ còn 53kg, chỉ số BMI từ 38,3 xuống còn 19,5, mỡ cơ thể giảm từ 42,7% xuống 15,3%, vòng eo từ 95cm xuống còn 62cm. Đáng kinh ngạc hơn, “tuổi sinh học” của cơ thể chị giảm từ 69 xuống 27 tuổi, còn lượng mỡ nội tạng từ 22 giảm xuống chỉ còn 1.

Chị Nhã Đình (áo hồng) thay đổi rõ rệt chỉ sau 1 năm

“Tôi mặc quần từ size 5XL xuống còn S, tự mình cũng không tin nổi”, chị xúc động kể. “Trước đây, tôi không dám bước vào cửa hàng quần áo vì biết chắc chẳng món nào vừa. Giờ thì tôi có thể tự tin chọn đồ S mà vẫn thoải mái”.

Chị cho biết, đây không phải lần đầu mình giảm cân. Ở tuổi 20 và 30, chị từng dùng thuốc để ép cân, nhưng vì không thay đổi lối sống nên nhanh chóng tăng cân trở lại. Mãi đến khi chuyển công tác sang bộ phận tư vấn sức khỏe và tầm soát ung thư, chị mới thực sự “thức tỉnh”.

“Làm công tác tuyên truyền về phòng bệnh mà bản thân lại béo phì, tôi thấy rất ngượng miệng”, chị kể. “Tôi hiểu rõ béo phì liên quan trực tiếp đến ung thư, bệnh tim, nội tiết và xương khớp. Càng lớn tuổi, hậu quả càng nặng nề. Lúc đó tôi biết, nếu không thay đổi, sức khỏe sẽ sụp đổ”.

3 bí quyết giúp chị giảm 51kg mà không cần thuốc

- Ăn uống lành mạnh, nói không với đồ chiên và đường cao: Chị Nhã Đình chọn thực phẩm nguyên chất, cân đối giữa đạm - tinh bột - rau, tránh xa đồ chiên xào và đồ ngọt. Khi ăn trái cây, chị ưu tiên các loại ít đường như ổi, táo, dâu tây để kiểm soát năng lượng.

2. Duy trì vận động mỗi ngày, đi bộ bất kể nắng mưa: Dù “ghét vận động”, chị vẫn đi bộ hơn 1 tiếng mỗi ngày, thậm chí trời mưa cũng mặc áo mưa đi đều đặn. Thói quen này không chỉ giúp tiêu hao năng lượng mà còn kích hoạt hệ trao đổi chất hoạt động ổn định.

3. Uống đủ nước, chìa khóa chống “dậm chân tại chỗ” khi giảm cân: Theo chị, nhiều người giảm mãi không xuống là vì uống nước quá ít. Thiếu nước khiến cơ thể mệt mỏi, dễ đói giả và rối loạn chuyển hóa. Chị áp dụng công thức: “Cân nặng (kg) x 40 = lượng nước cần uống (ml)”, nghĩa là người nặng 60kg nên uống khoảng 2,4 lít nước mỗi ngày.

Nhờ 3 thói quen này, chị vừa giảm mỡ, vừa giữ được da săn chắc và sức khỏe ổn định, không gặp tình trạng mệt mỏi hay “xổ da” như nhiều người từng giảm cân nhanh.

Chị chia sẻ, có lúc chị cũng hoài nghi: “Mình đã ngoài 40, trao đổi chất chậm, liệu còn cơ hội không?”. Nhưng kết quả sau hơn 400 ngày đã chứng minh điều ngược lại.

“Nếu bạn còn đang tự hỏi liệu mình có thể làm được không, hãy ngừng nghi ngờ và bắt đầu ngay hôm nay. Đừng tìm lý do, chỉ cần bắt đầu hành động, rồi phép màu sẽ đến”, chị nhắn gửi.

Nguồn và ảnh: ETToday