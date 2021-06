Người phụ nữ đi lên cầu rồi mất tích, nghi tự tử vì uẩn khúc chuyện gia đình

Chiều 23/6, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị này đã chỉ đạo Đội CC&CNCH số 5 huy động phương tiện chuyên dụng cùng 10 cán bộ chiến sĩ lên khu vực sông Lam, đoạn qua cầu thị trấn Đô Lương (Nghệ An) tìm kiếm một người phụ nữ nghi nhảy cầu tự tử.



Trước đó vào khoảng 10h ngày 23/6, nhiều người dân nhìn thấy một người phụ nữ đi lên cầu Đô Lương (đoạn qua địa bàn xã Đặng Sơn, huyện Đô Lương) rồi nhanh chóng mất tích. Nghi nạn nhân nhảy cầu tự tử, người dân lập tức trình báo cơ quan chức năng để tìm kiếm.

Cầu Đô Lương nơi xảy ra sự việc. Ảnh: Ngọc Tú

Danh tính nạn nhân được xác định là chị N.T.H. (SN 1987, trú tại xóm 2, xã Đặng Sơn, huyện Đô Lương).

Được biết, nạn nhân H. đã có gia đình. Một số thông tin cho biết, nạn nhân nghi đã nhảy cầu vì uẩn khúc chuyện gia đình.

Đôi dép nạn nhân để lại trên cầu. Ảnh: Ngọc Tú