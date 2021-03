Người phụ nữ cởi đồ, chửi bới trước cổng đền ở Nghệ An có thể bị phạt như thế nào?

Ngày 3/3, ông Lê Khắc Hoàng - Chánh Thanh tra Sở VH-TT tỉnh Nghệ An cho biết, hiện Sở đang giao cho UBND huyện Diễn Châu tiếp tục làm rõ và xử lý bà M. (trú TP. Vinh) có hành vi phản cảm khi cởi đồ chửi bới nhân viên trước cổng đền Cuông trước đó.



Ông Hoàng cho biết thêm, với hành vi phản cảm của bà M. trước cổng đền tâm linh, người này có thể sẽ bị xử phạt hành chính với mức phạt từ 200.000 đến 500.000 đồng.

"Hiện Công an huyện Diễn Châu đang phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan để làm rõ, từ đó có hình thức xử lý phù hợp, đúng quy định của pháp luật", ông Hoàng cho biết thêm.

Trước đó sau khi xuất hiện đoạn video bà M. có hành vi cởi đồ, chửi nhân viên trước cổng đền Cuông thì bà này cũng đã viết đơn tố cáo gửi chính quyền xã Diễn An về một số bất cập xảy ra tại đền.

Người dân đề nghị các cơ quan chức năng cần xử lý thật nghiêm với hành vi của bà M.

Cụ thể, bà M. đã viết đơn tố cáo đền Cuông cho tập trung đông người trong lúc dịch Covid-19 đang diễn ra, có tổ chức hoạt động mê tín dị đoan. Bà M. cũng viết đơn tố cáo bà Nguyễn Thị H. (nhân viên đền Cuông) đã có hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm của bà M.

Hiện chính quyền xã Diễn An đã tiếp nhận đơn thư của bà M. Trong thời gian tới, chính quyền xã Diễn An sẽ phối hợp với cơ quan công an mời bà M. ra trực tiếp làm việc để xác minh làm rõ những nội dung tố cáo cũng như hành vi phản cảm cởi đồ trước cổng đền của người này.

Liên quan đến một số nội dung tố cáo của bà M. với hoạt động của đền, ngày 1/3, Thanh tra Sở VH-TT cũng đã ra làm việc với Ban Quản lý đền Cuông và đã có những chấn chỉnh hoạt động tại đền cho hợp lý.

Trước đó như đã đưa tin, ngày 26/2 (trùng ngày Rằm tháng Giêng), bà M. cùng nhóm người đàn ông ra đền Cuông. Tại đây, quá trình xin giải quẻ xăm, bà M. xảy ra mâu thuẫn với bà Nguyễn Thị H. (nhân viên đền) về chuyện bỏ 5000 tiền giải xăm vào hòm công đức nhưng bà M. không chịu. Cả 2 người sau đó to tiếng với nhau.

Khi bà M. ra về thì chiếc xe của nhóm người này đậu chắn cổng ra vào đền. Nhân viên nhắc nhở thì nhóm người này liền chửi bới. Bà M. sau đó đã xuống cởi đồ, chửi nhân viên ngay trước cổng đền khiến dư luận bức xúc, bất bình.

Người dân chứng kiến sự việc đã dùng điện thoại quay video lại rồi đăng lên mạng xã hội. Nhiều người đề nghị cơ quan chức năng cần xử lý nghiêm minh về hành vi phản cảm của bà M.