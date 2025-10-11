Theo hồ sơ vụ án, năm 2013, bà Bạch và bà Cố đạt thỏa thuận miệng về việc mua một căn nhà do bà Cố đứng tên ở quận Tây Thành, Bắc Kinh, Trung Quốc, với giá 1,15 triệu NDT (hơn 4,3 tỷ đồng). Bà Bạch đã thanh toán 150.000 NDT tiền mặt và chuyển thêm 1 triệu NDT cho chồng bà Cố là ông Trương.

Tuy nhiên, ngay sau khi chuyển đến ở, bà Bạch bất ngờ nhận được thông báo yêu cầu rời khỏi căn nhà trong vòng 7 ngày vì nơi này bị xác định là công trình xây dựng trái phép và sẽ bị cưỡng chế phá dỡ.

Cho rằng mình bị lừa, bà Bạch đã khởi kiện bà Cố, yêu cầu tòa tuyên hợp đồng vô hiệu, buộc người phụ nữ này phải hoàn trả toàn bộ 1,15 triệu NDT cho mình. Trong quá trình xét xử, bà Cố và chồng phủ nhận toàn bộ việc mua bán, cho rằng không có thỏa thuận chuyển nhượng nào.

Bà Bạch cũng chỉ xuất trình được giấy chuyển tiền 1 triệu NDT và biên lai nộp tiền thuê nhà chứ không có hợp đồng mua bán bằng văn bản hay giấy tờ sang nhượng tài sản. Tòa án cho rằng những chứng cứ này không đủ để chứng minh có tồn tại quan hệ mua bán nhà giữa hai bên, nên bác toàn bộ yêu cầu của bà Bạch. Đồng thời, tòa cũng khẳng định bà Cố không phải trả lại số tiền đã nhận.

Phán quyết khi ấy khiến bà Bạch rơi vào bế tắc: vừa mất tiền, vừa mất nhà, lại không có căn cứ pháp lý để tiếp tục đòi quyền lợi.

Nhiều năm sau, khi ông Trương, chồng bà Cố qua đời, bà Bạch tiếp tục nộp đơn kiện gia đình này lên Tòa án quận Tây Thành. Lần này, bà dựa vào cơ sở 2 bên không có hợp đồng mua nhà nên khẳng định hành vi nhận 1 triệu NDT của ông Trương là hành vi chiếm đoạt tài sản.

Ảnh minh hoạ: New.qq

Sau khi xem xét, Tòa án Tây Thành xác định không có bằng chứng nào chứng minh sự tồn tại của hợp đồng mua bán hay quan hệ nợ giữa hai bên. Tuy nhiên, khoản tiền 1 triệu NDT bà Bạch chuyển cho ông Trương là có thật và phía bị đơn không đưa ra được lý do hợp pháp để nhận số tiền này. Từ đó, tòa nhận định việc ông Trương giữ lại khoản tiền nói trên là hành vi vi phạm pháp luật Trung Quốc.

Cuối cùng, vào ngày 21/4/2025, Tòa án Nhân dân quận Tây Thành đã ra phán quyết buộc bà Cố và các con phải hoàn trả 1 triệu NDT cho bà Bạch sau 12 năm tranh chấp.

“Trong trường hợp người được hưởng lợi từ số tiền 1 triệu NDT không thể chứng minh lý do hợp pháp để nhận khoản tiền này thì phải trả lại”, chủ tọa nêu rõ trong bản án.

Qua vụ việc trên, tòa án Trung Quốc cũng lên tiếng cảnh báo mọi người nên cẩn trọng khi thực hiện các giao dịch dân sự, đặc biệt là mua bán nhà đất. Theo đó, người mua cần lập hợp đồng chính thức bằng văn bản và thanh toán qua tài khoản ngân hàng hoặc có bên thứ ba chứng kiến để đảm bảo tính minh bạch.

Ngoài ra, cần lưu giữ đầy đủ hóa đơn, chứng từ, biên bản giao dịch và các thông tin trao đổi có liên quan. Trong trường hợp phát sinh tranh chấp, những tài liệu này sẽ là bằng chứng quan trọng giúp tòa án xác định quyền lợi và nghĩa vụ của các bên.

Ánh Lê (Theo New.qq)