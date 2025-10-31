Người phụ nữ bị truy tố vì tai nạn khiến cựu cầu thủ Bournemouth mất một chân

Jordan Chiedozie (1994), cựu cầu thủ của AFC Bournemouth, đã dừng xe ở làn khẩn cấp để kiểm tra lốp xe thì vụ va chạm xảy ra. Vụ việc khiến giới bóng đá ở hạt Dorset (Anh) bày tỏ nhiều sự cảm thông, khi nhiều cầu thủ từng quen biết và thi đấu cùng hoặc đối đầu với anh.

Vào ngày 1-2-2025, Chiedozie và nhân viên vật lý trị liệu của Bashley FC (đội bóng mới nhất của anh), Reighan Taylor đang trên đường trở về từ trận đấu giữa Bashley và Tavistock ở Giải Southern League (Giải bán chuyên và nghiệp dư cho các vùng Tây Nam, Trung Nam và Midlands của Anh và phía Nam Wales) thì dừng xe. Cầu thủ 31 tuổi bị một chiếc xe tông trúng và được đưa vào cấp cứu ngay trong đêm.

Hiện Anna Bogusiewicz, 45 tuổi, trú tại Wraysbury (hạt Berkshire, Anh), đã bị buộc tội gây thương tích nghiêm trọng do lái xe nguy hiểm và lái xe trong tình trạng say rượu. Tại phiên tòa sơ thẩm ở Southampton hồi đầu tháng này, bà Bogusiewicz phủ nhận cáo buộc say rượu, và chưa đưa ra lời khai về tội danh lái xe nguy hiểm.

Jordan Chiedozie khép lại sự nghiệp quần đùi áo số ở tuổi 31

Phiên tòa tiếp theo dự kiến diễn ra tại Tòa án Tối cao Southampton vào ngày 1-12. Trong cuộc phỏng vấn với tờ Echo, sau vụ tai nạn, Chiedozie cho biết anh đang phải đối mặt với “những thử thách khác biệt” và đang cố gắng thích nghi: “Bạn phải giữ tinh thần lạc quan và tiếp tục tiến lên. Nếu cứ mãi nghĩ về quá khứ, điều đó sẽ không giúp ích cho quá trình hồi phục”.

Tháng 7 vừa qua, anh đã được lắp chân giả và đang học cách “đứng dậy và di chuyển trở lại”. Ngay sau vụ tai nạn, các đồng đội của Chiedozie đã lập trang GoFundMe và quyên góp được hơn 34.000 bảng Anh cho cựu cầu thủ này. Thậm chí, cựu cầu thủ AFC Bournemouth xúc động nói: “Tôi không ngờ lại nhận được nhiều sự ủng hộ đến vậy. Thật tuyệt khi nghe tin từ những người bạn cũ và đồng đội trước đây.”

Chủ tịch Bashley FC, Steve Lewis chia sẻ: “Phản ứng của cộng đồng thật tuyệt vời, không chỉ từ CLB chúng tôi mà từ khắp nước Anh. Gia đình bóng đá thực sự đã cùng nhau sát cánh vì Jordan, và chúng tôi vô cùng biết ơn điều đó”.

Chiedozie từng thuộc biên chế CLB AFC Bournemouth (2012-2014), sau đó anh được cho mượn và chuyển nhượng đến nhiều CLB khác nhau và gia nhập Bashley FC mùa 2024-2025.



