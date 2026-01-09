Người phụ nữ bị hành hung ở chung cư Hà Nội: Hành động bất thường của nam thanh niên trong thang máy

Ngày hôm nay (9/1), mạng xã hội lan truyền đoạn clip cùng bài chia sẻ về chuyện một người phụ nữ bị hành hung ở hành lang chung cư. Được biết, sự việc xảy ra vào khoảng 20 giờ ngày 8/1 tại tầng 10, chung cư CT5-DN2 Trần Hữu Dực (phường Từ Liêm, Hà Nội). Nạn nhân trong sự việc là chị N.T.H (44 tuổi).

VOV thông tin, theo trình bày của chị H., trước thời điểm xảy ra vụ việc, chị phát hiện một nam thanh niên có biểu hiện sàm sỡ phụ nữ trong thang máy chung cư. Người này được cho là nhiều lần sang căn hộ của chị, bấm chuông và có những hành vi bị đánh giá là không chuẩn mực.

Hình ảnh một nam thanh niên được cho là có hành vi quấy rối trong thang máy. (Ảnh chụp màn hình)

Lo ngại ảnh hưởng đến an toàn của cư dân, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em, chị H. đã đăng tải thông tin phản ánh trong nhóm Zalo của cư dân tòa nhà để cảnh báo và đề nghị ban quản lý lưu ý. Sau khi bài đăng xuất hiện, theo phản ánh của chị H., một số người được cho là người thân của nam thanh niên trên đã chặn đường chị lại tại hành lang chung cư.

Trong đó có một phụ nữ mặc áo đỏ liên tục túm tóc, tát vào mặt, đánh vào đầu, chửi bới, xúc phạm chị H.. Người này còn liên tục có những lời lẽ thách thức chị H. "kiện cả nhà" mình. Sau đó, một người phụ nữ khác cũng từ trong căn hộ này đi ra, có lời lẽ lớn tiếng. Tiếp đến, người này có hành động giật tóc, đánh nhiều cái vào vùng đầu chị H.

Toàn bộ sự việc diễn ra trong khoảng 5 phút và được camera an ninh của gia đình chị H ghi lại.

Chị H. bị nhóm người hành hung ở hành lang chung cư. (Ảnh chụp màn hình)

Sáng ngày 9/1, thông tin trên báo Tuổi Trẻ, chỉ huy Công an phường Từ Liêm, Hà Nội cho biết đang kiểm tra, xác minh vụ một phụ nữ bị hành hung tại hành lang chung cư CT5-DN2, đường Trần Hữu Dực.

Liên quan đến tình trạng sức khỏe của chị H., chia sẻ trên VOV, chị H. cho biết đang chờ kết quả thăm khám của bác sĩ, đồng thời cho hay bản thân nghi bị chấn động não sau vụ việc.