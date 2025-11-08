Người phụ nữ 52 tuổi mắc ung thư dạ dày vì loại dầu ăn có trong bếp nhiều gia đình

Khi bác sĩ hỏi kỹ thói quen ăn uống, bà Lưu (52 tuổi, Trung Quốc) mới lấy ra lọ mỡ heo tự làm từ năm ngoái, để cả năm trời trên bậu cửa bếp. Bác sĩ nói rõ mỡ động vật chứa nhiều chất béo bão hòa, để lâu trong môi trường nóng, ánh sáng chiếu trực tiếp sẽ nhanh chóng bị oxy hóa, biến chất, gây hại niêm mạc dạ dày.

Câu chuyện của bà Lưu được nhắc tới để cảnh báo một thói quen trong rất nhiều gia đình tiết kiệm không đúng chỗ, tích trữ dầu quá lâu hay dùng lại dầu chiên nhiều lần. Đây là những nguồn nguy cơ có thể kéo dài âm thầm trong bếp.

Dưới đây là 5 loại dầu nếu dùng sai cách, có thể làm cơ thể chịu tổn thương lâu dài.

1. Dầu chiên đi chiên lại

Một số gia đình tiết kiệm dầu bằng cách dùng lại nhiều lần sau khi chiên gà, khoai… Nhưng ở nhiệt độ cao, dầu sẽ bị phân hủy và tạo ra các chất có khả năng gây hại cho đường tiêu hóa. Dùng lâu dài làm tăng nguy cơ tổn thương niêm mạc.

2. Dầu ép từ nguyên liệu đã mốc

Một số loại dầu “tự làm - ép thủ công” được coi là sạch. Nhưng nếu nguyên liệu bảo quản không đúng cách, hạt có thể bị mốc. Phần độc tố sinh ra từ nấm mốc không thể loại bỏ chỉ bằng nhiệt độ cao của nấu nướng.

3. Dầu đã mở nắp quá lâu

Nhiều gia đình mua can dầu lớn để dùng dần. Nhưng sau mở nắp vài tháng, dầu tiếp xúc với không khí và ánh sáng, chất béo sẽ bị oxy hóa, sinh ra sản phẩm phụ gây hại cho tế bào.

4. Dầu pha trộn giá rẻ

Một số loại dầu pha trộn có thể sử dụng nguyên liệu rẻ, chất lượng kém hoặc thêm thành phần không rõ ràng, làm tăng rủi ro sức khỏe nếu dùng lâu dài.

5. Mỡ heo, mỡ bò tự làm để cả năm

Dù thơm và “đậm chất nhà quê” như cách bà Lưu vẫn làm, nhưng nhóm chất béo bão hòa trong mỡ động vật cao. Dùng nhiều làm tích tụ chất béo xấu, và nếu bảo quản sai, mỡ còn dễ bị hôi khét, biến chất theo thời gian.

Vậy dùng dầu thế nào thì an toàn hơn?

Khuyến cáo chung là giảm lượng dầu mỗi ngày, không quá 25-30g/người trưởng thành. Nên thay đổi loại dầu theo mục đích nấu nướng để cân bằng các loại axit béo.

Ngoài ra, khi nấu, không nên để dầu nóng đến mức bốc khói vì khi đó dầu bắt đầu phân hủy mạnh.

Và quan trọng không kém dầu nên được bảo quản tránh ánh sáng, vặn kín nắp, và nếu bếp quá nóng thì nên để dầu ở nơi mát hơn.

Việc chọn đúng loại dầu và sử dụng đúng cách không chỉ giúp cơ thể tránh chất béo biến chất mà còn giảm những nguy cơ sức khỏe nghiêm trọng tích tụ theo thời gian.

Nguồn và ảnh: Sohu