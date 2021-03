Sau treo xà rông, người Myanmar nghĩ ra cách mới phản đối chính biến

"Xăm hình có đau nhưng không là gì với nỗi đau trong tim"



Trong suốt cuộc biểu tình kéo dài một tháng phản đối cuộc chính biến ở Myanmar, cac nghệ sĩ đã giúp những người biểu tình thể hiện thái độ một cách tượng hình, từ việc minh họa những người biểu tình thiệt mạng, vẽ tranh tường... Nhưng hình thức biểu tình dài có thể kéo dài lâu nhất có thể chính là hình xăm.

Từ thành phố lớn như Yangon và Mandalay đến tỉnh Nyaung Shwe, một thị trấn nhỏ gần điểm du lịch nổi tiếng Hồ Inle, người biểu tình đang xăm các biểu tượng nhằm phản đối cuộc chính biến.

"Các hình xăm là một kỷ niệm kéo dài trong suốt cuộc đời bạn, và là một cách thể hiện giấc mơ của chúng ta. Nó không thể xóa bỏ và vì thế, thể hiện sự đoàn kết của chúng ta, đoàn kết những người biểu tình", Htun Htun, một công dân của Nyaung Shwe nói.

Htun Htun là một trong khoảng 70 người tham gia vào sự kiện xăm hình biểu tình ở Nyaung Shwe hôm thứ Sáu.

Sự kiện được một thanh niên địa phương thuộc nhóm dân tộc thiểu số Intha tổ chức. Hàng ngàn công chức từ lĩnh vực y tế, ngân hàng, luật sư đến giáo viên, kỹ sư và những công nhân nhà máy đã bỏ việc như một hình thức bày tỏ sự phản đối cuộc chính biến hôm 1/2.

8 thợ xăm đã xăm cho khoảng vài chục người tham gia, mỗi người được yêu cầu đóng góp ít nhất 2 USD. Mỗi hình xăm mất khoảng 20 phút để thực hiện, và người tham gia được lựa chọn các hình ảnh gồm khuôn mặt của bà Aung San Suu Kyi, cụm từ "Cách mạng mùa xuân", "Kabar Ma Kyay Bu" (liên quan đến một bài hát biểu tình và có nghĩa là Chúng ta sẽ không quên cho đến khi thế giới kết thúc)…

Một thợ xăm đang xăm hình bà Aung San Suu Kyi. Ảnh: CNN.

Trong đó hình ảnh bà Aung San Suu Kyi là hình xăm được yêu thích nhất.

"Tôi xăm hình vì tôi yêu mến bà Aung San Suu Kyi và hâm mộ những người đã đứng lên. Việc xăm hình gây đau đớn nhưng không là gì so với nỗi đau trong trái tim chúng tôi", Moh Moh, 26 tuổi, từ chối cung cấp tên đầy đủ vì lý do an ninh cho biết.

Trong những tuần gần đây, quân đội và cảnh sát đã tăng cường trấn áp những người biểu tình tại các thị trấn và thành phố trên khắp đất nước. Ít nhất 54 người đã thiệt mạng trong các cuộc đàn áp biểu tình, trong đó có nhiều thanh thiếu niên và thanh niên, theo Liên Hợp Quốc.

"Các cuộc biểu tình vẫn tiếp tục bất chấp những người vô tội đã thiệt mạng. Tình trạng này phải chấm dứt. Chúng tôi biểu tình để đòi bà Aung San Suu Kyi được trả tự do và khôi phục nền dân chủ", một thợ xăm giấu tên nói.

Quá khứ khó khăn

Cách Nyaung Shwe không xa, nằm ẩn mình trong những ngọn đồi Shan, là điểm du lịch Hồ Inle. Trong những tuần gần đây, hàng nghìn người đã tổ chức một hình thức phản đối độc đáo trên hồ: tụ tập trên thuyền gỗ và tàu cá truyền thống, giơ cao mái chèo và các dấu hiệu phản đối cuộc chính biến.

Các cuộc biểu tình cũng đã nổ ra gần các địa danh mang tính biểu tượng khác của Miến Điện, bao gồm Bagan, Di sản Thế giới được UNESCO công nhận, nổi tiếng với hàng nghìn ngôi chùa và đền cổ.

Từ Yangon đến thủ đô Naypyidaw, và thậm chí trong số những người Myanmar di cư ở Thái Lan, mọi người đang xăm hình khuôn mặt của bà Suu Kyi 75 tuổi lên ngực và cánh tay của họ. Từng đoạt giải Nobel Hòa bình và là cựu tù nhân chính trị, bà Suu Kyi đã lãnh đạo Myanmar với tư cách là nhà lãnh đạo dân sự đầu tiên kể từ khi chế độ quân sự chấm dứt vào năm 2011.

Năm 1988, Aung Soe, 49 tuổi, tham gia các cuộc biểu tình ủng hộ dân chủ hàng loạt được gọi là Cuộc nổi dậy 8888, bị quân đội đàn áp dữ dội và cuối cùng kết thúc bằng một cuộc đảo chính quân sự.

Hồi đó, "tất cả những người biểu tình thời đó đều xăm hình trên bắp tay để thể hiện sự đoàn kết, nhưng chúng khác với các mẫu ngày nay. Của tôi là các vòng tròn tạo thành một bàn tay nắm chặt, ông nói.

Aung Soe nói rằng trong cuộc đàn áp năm 1988, trong đó ít nhất 3.000 người được cho là đã thiệt mạng, ông phải thường xuyên thay đổi địa điểm để trốn tránh nhà chức trách.

"Thế hệ Z giàu cảm xúc hơn nhiều so với chúng tôi," ông nói. "Họ quan tâm rất nhiều đến tự do. Tình hình ngày nay, so với năm 1988, đã khác bởi vì chúng tôi hiện có chính phủ được bầu cử ... và thế giới biết những gì đang xảy ra ở Myanmar. Trước đây, chúng tôi không thể lan truyền bất kỳ thông tin nào , dù ở trong nước hay nước ngoài", Aung Soe nói.