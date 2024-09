Người mẹ ngã quỵ khi nghe tin con trai 15 tuổi bị tài xế "ngáo đá" tông tử vong ở Cần Thơ: "Tôi không tin mình đã mất con vĩnh viễn”

Liên quan đến vụ cướp xe tải rồi tông xe liên hoàn ở Cần Thơ, khiến 2 người tử vong và nhiều người khác bị thương, ngày 29/9, Công an ở TP Cần Thơ vẫn đang làm rõ vụ Tống Văn Hoàng Tuấn (31 tuổi, ngụ huyện Mang Thít, Vĩnh Long).

Hai nạn nhân tử vong được xác định là anh Nguyễn Thanh Tao (34 tuổi, ngụ quận Ô Môn) và một thiếu niên 15 tuổi là em Trương Hoài Linh (ngụ phường Phước Thới, quận Ô Môn).

Chia sẻ với báo Vietnamnet, anh Trương Đình Xuyên (52 tuổi, cha của Linh) với đôi mắt đỏ hoe đau đớn kể lại giây phút con trai bị kẻ ngáo đá lái xe tải tông chết. Anh Xuyên chi biết, chiều 26/9, anh lấy xe máy chở con trai ra quán nước cách nhà chưa tới 2km để uống cà phê, nói chuyện.

Cảnh sát khống chế, bắt giữ kẻ ngáo đá lái xe tông nhiều người trên quốc lộ 91 (Ảnh: Cắt từ clip).

“Tôi ra khỏi nhà vào khoảng 13h, uống nước được khoảng 20 phút thì lấy xe chở con về. Trên đường đi gặp xe tải do thanh niên ngáo đá cầm lái. Khi đó, tôi bỏ xe lại, chỉ kịp nói “chạy con ơi”, rồi hai cha con chạy 2 ngã khác nhau. Hiện trường lúc đó rất náo loạn, công an nổ súng để khống chế tên ngáo đá...

Gần 5 phút sau, tôi quay lại dắt xe vào lề đường và đi tìm con trai nhưng không thấy. Tôi hỏi mọi người xung quanh “có thấy đứa con trai, mặc quần cụt, tầm 14-15 tuổi không?”. Lúc đó, có người nói "nó bị thương, được công an đưa lên xe cứu thương chở vào bệnh viện rồi”, anh Xuyên kể lại.

Khi đó, chị Nguyễn Thị Hồng Tươi (vợ anh Xuyên) nằm ngủ ở nhà, đợi tới giờ đi làm ca tối. Chị Tươi nhớ lại, chiều đó, chồng và con trai út còn vui vẻ khi rời nhà. Một lúc sau, chị bủn rủn khi nghe điện thoại từ chồng thông báo về vụ việc. Vợ chồng chị gọi điện cho hai con trai lớn và con dâu kêu vào bệnh viện tìm Linh. “Khi nghe con dâu nói 'em mất rồi mẹ ơi!', tôi ngã khuỵu, không tin mình đã mất con trai út vĩnh viễn”, chị Tươi khóc.

“Từ hôm đó tới giờ, nằm xuống là tôi nhớ con…", dòng nước mắt lăn dài trên gò má của chị Tươi.

Trước đó, theo thông tin trên báo Công an nhân dân, lúc 12h20 ngày26/9, Tống Văn Hoàng Tuấn (SN 1993, ngụ ấp Đồng Bé, xã Tân Long, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long) sau khi sử dụng ma túy, từ Vĩnh Long sang Cần Thơ cướp xe tải BKS 84C-044.xx, rồi bỏ chạy trên QL91 hướng từ quận Bình Thủy đi quận Thốt Nốt.

Đối tượng Tuấn bị lực lượng Công an khống chế trong tình trạng đang "ngáo đá". Ảnh: Công an nhân dân

Khi đến đoạn thuộc phường Châu Văn Liêm (quận Ô Môn), Tuấn tông vào xe máy 67AA – 264.89 do anh Lê Quốc Huy (SN 1992, ngụ phường Bình Khánh, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang) và xe 65F1 – 52.672, do Dương Hoàng Phúc (SN 2003, ngụ phường Thuận An, quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ) điều khiển cùng chiều, khiến 2 anh Huy, Phúc bị thương.

Tuấn tiếp tục bỏ chạy đến khu vực Thới Hưng (phường Long Hưng, quận Ô Môn, TP Cần Thơ) thì đâm vào xe máy 65E1 – 296.91, do anh Nguyễn Thanh Tao (SN 1990, ngụ phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn, TP Cần Thơ) điều khiển ngược chiều kéo lê một đoạn và tiếp tục tông vào xe máy 65H4 – 4263 do anh Nguyễn Văn Dơi (SN 1970, ngụ phường Long Hưng, quận Ô Môn, TP Cần Thơ) điều khiển. Hậu quả, anh Nguyễn Thanh Tao tử vong tại chỗ, ông Dơi bị thương nặng được đưa đi cấp cứu.

Tuấn tiếp tục lái xe tải tẩu thoát trên QL91, hướng từ Bình Thủy đến quận Thốt Nốt. Khi đến quận Thốt Nốt, đối tượng quay xe vòng về hướng quận Ô Môn. Lực lượng Công an phân luồng, bố trí lực lượng truy đuổi, chặn bắt thành công đối tượng khi tẩu thoát đến quận Bình Thủy.

Trong quá trình bỏ chạy, Tuấn gây ra 6 vụ tai nạn giao thông, khiến 2 người chết, 5 người bị thương. Về tài sản, có 7 ô tô bị hư hỏng (3 xe tải, 4 xe con), 6 xe mô tô, ước tính thiệt hại khoảng 535 triệu đồng.