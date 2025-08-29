Người may mắn sở hữu GAN KHỎE sáng ngủ dậy sẽ thấy ngay 3 việc, mong bạn đủ hết!

Buổi sáng, ngay sau khi thức dậy là lúc tình trạng sức khỏe, nhất là lá gan bộc lỗ rõ nhất. Bởi sau một đêm ngủ dài, buổi sáng thức dậy là lúc cơ thể vừa được thanh lọc, thải độc, các cơ quan trải quá quá trình nghỉ ngơi và tự phục hồi. Đây cũng là lúc cơ thể thiếu năng lượng, cần được cung cấp chất dinh dưỡng. Chưa kể, sáng sớm thức dậy cơ thể phải trải qua sự thay đổi lớn từ trạng thái tới nhiệt độ môi trường.

Vào thời điểm này, hãy để ý nếu cơ thể có 3 "tín hiệu" sau chứng tỏ bạn may mắn sở hữu lá gan khỏe mạnh:

1. Trạng thái tràn đầy năng lượng

Trong khi bạn ngủ, hầu hết các cơ quan đều được nghỉ ngơi nhưng gan vẫn phải hoạt động không ngừng để loại bỏ các chất thải và độc tố sau một ngày làm việc. Sau khi ngủ dậy, các chất độc trong cơ thể được bài tiết ra ngoài nên cơ thể sẽ cảm thấy vô cùng thư thái, tinh thần sảng khoái và dễ dàng chuyên tâm làm việc hơn.

Ảnh minh họa

Vì vậy, nếu sáng ngủ dậy bạn nhận thấy cơ thể khỏe mạnh, tràn đầy năng lượng chứng tỏ hoạt động của gan vẫn đang được tiến hành trơn tru, gan không mắc bệnh nguy hiểm. Ngược lại nếu sáng nào cũng rất khó thức dậy, tinh thần mệt mỏi và cơ thể rã rời sau khi tỉnh giấc dù ngủ đủ thì hãy cẩn trọng với bệnh về gan.

2. Nước tiểu màu bình thường, không bị đậm

Nước tiểu của chúng ta ở trạng thái mạnh khỏe thường có màu vàng nhạt. Đôi khi do nóng trong người bởi ăn quá nhiều cà rốt hoặc nạp nhiều vitamin B cũng có thể khiến nước tiểu có thẫm màu hơn một chút. Còn nếu nước tiểu đậm màu một cách bất thường ngoài lý do thận gặp vấn đề thì cũng là một dấu hiệu cảnh báo bệnh gan. Đặc biệt là lần đi tiểu đầu tiên trong ngày, ngay sau khi thức dậy buổi sáng.

Ảnh minh họa

Bởi khi gan bị tổn thương có thể dễ dàng dẫn đến sự chuyển hóa bất thường của bilirubin trong máu, tích tụ độc tố. Từ đó xuất hiện các hiện tượng nước tiểu thẫm màu, màng cứng mắt có màu vàng, vàng da… Đồng thời cũng cảnh báo virus trong cơ thể người bệnh đang không ngừng gia tăng.

3. Da mặt hồng hào

Nhiều người cho rằng trạng thái làn da trên mặt vào buổi sáng thường chỉ phản ánh sức khỏe mạch máu nhưng tình trạng của gan cũng ảnh hưởng tới điều này. Với người có chức năng gan tốt, khi thức dậy vào buổi sáng sẽ có sắc mặt hồng hào hơn bình thường bởi bạn vừa qua một quá trình nghỉ ngơi, phục hồi cơ thể. Nhưng nếu sau khi dậy thấy da mặt sạm đen, rất có khả năng gan đã xuất hiện tổn thương.

Ảnh minh họa

Bởi gan có vai trò quan trọng trong trao đổi chất sắt. Nếu gan có vấn đề hoặc tế bào gan bị tổn thương sẽ khiến cơ thể thiếu sắt, da trở nên xỉn màu, đặc biệt có thể thấy rõ trên gương mặt. Cơ quan này cũng là “nhà máy thải độc” lớn nhất cơ thể, nên nếu nhận ra da mặt mình xỉn màu, đen sạm, nhất là quầng thâm mắt đậm dù ngủ đủ vào mỗi sáng thì nên đi khám gan sớm.