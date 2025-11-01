Người lên mạng than ‘bỗng dưng’ sở hữu thêm xe trên VNetraffic xoá bài viết sau khi CSGT tra hồ sơ gốc

Nội dung bài viết đăng tải trên mạng xã hội.

Vừa qua, trên mạng xã hội Facebook có bài viết phản ánh việc sau khi cài đặt ứng dụng VNeTraffic, tài khoản mức độ 2 thì hệ thống hiển thị thông tin cá nhận có đứng tên đăng ký một chiếc mô tô. Đáng chú ý, cá nhân người này lại không thừa nhận là chủ chiếc xe.

Sau khi nắm bắt thông tin trên, Cục CSGT đã chỉ đạo đơn vị chức năng phối hợp với Phòng CSGT Công an TP Hà Nội tiến hành rà soát dữ liệu hệ thống và tra cứu “hồ sơ gốc” đang được lưu trữ.

Qua đó xác thực anh T.N.T (trú tại Khu đô thị Times City, Hà Nội) là chủ xe và chính là người đã đăng tải thông tin trên mạng xã hội không thừa nhận chiếc xe của mình. Sau khi nắm bắt thông tin trên, anh T.N.T đã xóa bài đăng trên mạng xã hội.

Hiện Cục CSGT phối hợp với các đơn vị liên quan phát triển ứng dụng dành cho công dân - VNeTraffic để hỗ trợ tối đa người tham gia giao thông.

Hồ sơ lưu trữ từ năm 2004.

Ứng dụng đã kết nối với Ứng dụng định danh Quốc gia và căn cước, để những cá nhân đã nâng cấp mức độ 2 tại ứng dụng VNeID là tự động chuyển mức độ 2 tại ứng dụng VNeTraffic.

Qua đó toàn bộ dữ liệu về phương tiện, giấy phép lái xe gắn với chứng minh thư nhân dân (trước đây) nay đã được chuyển đổi thành mã định danh cá nhân, đều được mặc định thông tin trên hệ thống. Do vậy bạn có thể quên đã từng đứng tên trên đăng ký xe là chủ một chiếc xe, nhưng hệ thống thì không bao giờ “quên”.

Thông tin phương tiện trên hệ thống.

Sau khi cài đặt ứng dụng VNeTraffic (mức độ 2) hệ thống sẽ tự động cập nhật các loại giấy tờ về giao thông của chủ tài khoản theo mã định danh cá nhân, gồm: thông tin về giấy phép lái xe; các loại phương tiện cơ giới đường bộ do chủ tài khoản đứng tên trên giấy đăng ký xe.

Trường hợp chủ tài khoản nhận thấy các thông tin về giấy phép lái xe hoặc phương tiện không chính xác, có thể đến công an cấp xã nơi thường trú để tiến hành khai báo, hiệu chỉnh thông tin, nhất là những thông tin về phương tiện (đã bán, mua, cho tặng nhưng không làm thủ tục hoặc xe cũ nát đã bỏ…).

Đối với các trường hợp đã bán xe nhưng không sang tên, chủ phương tiện trên giấy tờ có thể đến Công an phường hoặc xã nơi cư trú để làm thủ tục khai báo, và cam kết những nội dung khai báo là chính xác, chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

Cục CSGT khuyến cáo, theo quy định của pháp luật, chủ xe phải chịu trách nhiệm đến cùng đối với phương tiện mình đã đứng tên trên đăng ký xe.