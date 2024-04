Người khiến Angelina Jolie bất hòa với Brad Pitt

Vào năm cuối của cuộc hôn nhân giữa Angelina Jolie và Brad Pitt, James Haven, anh trai của Angelina Jolie , chuyển đến sống chung với gia đình em gái. Anh được Angelina thuê làm bảo mẫu chính cho 6 người con là Maddox, Pax Thiên, Zahara, Shiloh, Knox và Vivienne.

James Haven làm bảo mẫu cho các con của Angelina Jolie và Brad Pitt trong một năm. Ảnh: Splash News.

Theo nguồn tin của Daily Mail , James là chỗ dựa tuyệt vời cho Angelina nhưng lại không mấy hòa thuận với em rể. Mối quan hệ tồi tệ đến mức Brad từng bắt James bay hạng phổ thông trong khi những thành viên khác ngồi ở khoang hạng thương gia máy bay.

James được cho là một phần nguyên nhân cặp sao Ông bà Smith căng thẳng với nhau, dẫn đến quyết định ly hôn vào tháng 9/2016.

Thông tin này chưa được người trong cuộc xác nhận, nhưng tin đồn không phải vô căn cứ. James rất thân thiết với các cháu, thậm chí được bọn trẻ gọi là “cha”. Tuy nhiên không rõ vì lý do gì, anh bị em gái sa thải vào năm 2017.

James Haven là ai?

James Haven sinh năm 1973 tại Los Angeles, Mỹ. Anh là con đầu lòng của tài tử gạo cội Jon Voight (đóng các phim Midnight Cowboy , Mission: Impossible , Anaconda… ) và cố diễn viên kiêm người mẫu Marcheline Bertrand ( Lookin' to Get Out , The Man Who Loved Women ), đồng thời là anh trai ruột của Angelina Jolie.

Sau khi cha mẹ ly thân vào năm 1976, James và em gái được mẹ nuôi dưỡng. Họ chuyển đến Palisades, New York sinh sống. Khoảng một thập kỷ sau, gia đình mới trở lại Los Angeles.

James và Angelina cùng cha mẹ vào năm 1977. Ảnh: Getty Images.

Theo Hola! , lý do James và Angelina khác họ dù cùng cha, cùng mẹ là vì trước đây cả hai theo họ cha là Voight. Tuy nhiên, việc cha phản bội mẹ khiến mối quan hệ gia đình rạn nứt. Cặp anh em bỏ họ cha khỏi tên và dùng tên đệm làm họ. Về sau, khi đã hòa giải với cha, James và Angelina vẫn không đổi lại họ.

Giống các thành viên khác trong gia đình, James hoạt động trong ngành giải trí Hollywood với vai trò diễn viên, đạo diễn, biên kịch kiêm nhà sản xuất.

Anh từng đóng vai nhỏ trong một số bộ phim có em gái đóng chính là Gia (1998), Hell's Kitchen (1998) và Original Sin (2001). Ngoài ra, James cũng xuất hiện trong một số bộ phim khác như Monster’s Ball (2001), CSI: Crime Scene Investigation (2004), The Game (2007)…

Anh là nhà sản xuất điều hành cho bộ phim tài liệu Trudell , đồng thời viết kịch bản và đạo diễn Court of Conscience, do cha anh đóng vai chính.

Không có nhiều thông tin về đời tư của James. Một số nguồn tin cho rằng anh đã kết hôn với một phụ nữ tên Lisa McDorven vào tháng 2/2009. Nam diễn viên chưa bao giờ xác nhận điều này. Đến năm 2021, truyền thông Anh đưa tin anh hẹn hò với huấn luyện viên karate Ashley Reign.

Nụ hôn gây tranh cãi tại Oscar

Theo Parade , mặc dù ít khi xuất hiện cùng nhau nơi công cộng, James và Angelina có quan hệ thân thiết.

So với sự nghiệp diễn viên mờ nhạt, James nổi tiếng hơn với nụ hôn gây sốc với em gái tại lễ trao giải Oscar năm 2000.

Thời điểm đó, Jolie mới 25 tuổi, đang ngất ngây trong niềm vui thắng giải Oscar cho vai diễn trong Girl, Interrupted . Tuy nhiên, thành công đó bị lu mờ bởi hành động hôn môi anh trai ruột tại bữa tiệc sau lễ trao giải do Vanity Fair tổ chức.

James và Angelina gây sốc vì hôn nhau tại Oscar 2000. Ảnh: Getty Images.

Khoảnh khắc trái với lẽ thường đó nhanh chóng trở thành chủ đề nóng của báo chí lúc bấy giờ. Không ít người nghi ngờ cả hai có mối quan hệ bất thường bởi Angelina nổi tiếng là gái hư, tính cách nổi loạn. Khoảnh khắc giữa họ còn bị truyền thông cường điệu thành “nụ hôn kiểu pháp”.

Trong cuộc phỏng vấn với Daily Mail năm 2007, Haven phủ nhận thông tin hôn em gái say đắm, thay vào đó là cử chỉ “đơn giản và đáng yêu”.

“Con bé chuẩn bị tới Mexico để hoàn thành việc quay phim Original Sin với Antonio Banderas. Tôi chúc mừng con bé đã giành được giải Oscar và hôn nhanh lên môi con bé. Nó đã bị chụp lại và trở thành vấn đề lớn”, anh giải thích.

James Haven giờ ra sao?

So với em gái, James Haven sống kín tiếng, ít khi lộ diện nơi công cộng. Lần gần nhất anh xuất hiện trước công chúng là trên podcast 90who10 của Jessica Entner vào đầu năm.

James Haven xuất hiện trong podcast vào tháng 1.

Trong cuộc phỏng vấn hiếm hoi, James chia sẻ việc bảo vệ em gái và các cháu giống như lẽ tự nhiên, không cần phải có lý do gì.

“Nó bắt đầu với việc bảo vệ con bé và sau đó là các con của con bé, cháu trai và cháu gái của tôi”, anh nhấn mạnh.

Anh đồng ý với nhận định của dẫn chương trình rằng xem các cháu như con của mình. Anh khẳng định dù em gái có làm gì đi nữa, anh vẫn muốn ở bên cạnh chăm sóc cô cùng các cháu. Anh cũng cảm thán về việc thời gian trôi nhanh khiến những người cháu bé bỏng của anh nay đã trở thành thanh niên ở độ tuổi 20.

James tiết lộ thêm bất cứ khi nào có may mắn được dành thời gian với các con của Jolie, anh đều tắt điện thoại.

“Đó là một phẩm chất mà tôi nhận được từ mẹ, mặc dù thời đó điện thoại di động không phổ biến như bây giờ. Mẹ luôn nói tôi là tâm điểm sự chú ý của bà”, anh chia sẻ.

Theo SCMP, NY Post

