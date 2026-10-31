Người EQ cao sẽ làm gì khi phát hiện mình vừa nói sai tên người khác?

Trong giao tiếp, không ai có thể bảo đảm mình luôn nói đúng hoặc ứng xử hoàn hảo.

Gọi nhầm tên một người là tình huống không hiếm gặp, ngay cả khi bạn đã quen biết họ từ lâu. Đôi khi, chỉ vì đầu óc đang bận nghĩ đến chuyện khác, bạn vô tình gọi tên đồng nghiệp bằng tên người cũ, nhầm tên hai người bạn hoặc quên mất tên một người vừa được giới thiệu. Khoảnh khắc nhận ra mình vừa nói sai có thể khiến cả hai bên ngượng ngùng, nhưng cách xử lý sau đó mới là điều quyết định tình huống trở nên nhẹ nhàng hay khó xử hơn.

Không cố chống chế, chủ động xin lỗi và sửa lại ngay khi nhận ra mình nhầm

Phản ứng đầu tiên của một người có EQ cao thường không phải là tìm cách che giấu lỗi sai bằng mọi giá. Khi nhận ra mình vừa gọi nhầm tên, họ có thể lập tức dừng lại, sửa lời và nói một câu đơn giản như: “Ôi, mình xin lỗi, mình vừa gọi nhầm tên bạn rồi. Là Minh chứ không phải Mạnh, đúng không?”. Một lời xin lỗi ngắn gọn, chân thành giúp đối phương biết rằng người nói đã nhận ra sai sót và đang nghiêm túc sửa lại.

Điều khiến tình huống trở nên khó xử đôi khi không nằm ở việc gọi nhầm tên, mà ở cách người mắc lỗi phản ứng sau đó. Có người cười xòa rồi nói: “Tên gì mà khó nhớ thế!”, “Hai người giống nhau quá nên mình nhầm” hoặc thậm chí quay sang trách đối phương rằng cái tên quá khó đọc. Những lời giải thích ấy có thể xuất phát từ mong muốn giảm bớt sự ngượng ngùng, nhưng lại vô tình khiến người bị gọi nhầm cảm thấy mình đang bị đổ lỗi cho sai sót của người khác.

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Người EQ cao sẽ hiểu rằng không phải tình huống nào cũng cần một lời biện minh dài dòng. Nếu chỉ là một lần sơ suất, việc thừa nhận và sửa lại ngay đã đủ để mọi chuyện tiếp tục bình thường. Càng cố giải thích, càng biến lỗi nhỏ thành tâm điểm của cuộc trò chuyện, người nói càng dễ khiến cả hai bên mất tự nhiên. Một câu “Mình xin lỗi nhé, mình nhầm mất” đôi khi hiệu quả hơn nhiều lời chống chế.

Tuy nhiên, xin lỗi không có nghĩa là phải tự trách bản thân quá mức. Nếu người đối diện không quá bận tâm, bạn cũng không cần liên tục nhắc lại chuyện vừa xảy ra hay hỏi đi hỏi lại xem họ có giận không. Điều đó có thể khiến một khoảnh khắc vốn rất bình thường trở nên nặng nề hơn. Sau khi đã nhận lỗi và gọi đúng tên, hãy tiếp tục câu chuyện một cách tự nhiên, đồng thời chú ý hơn để tránh lặp lại sai sót.

Trong trường hợp nhầm tên ở một tình huống trang trọng, chẳng hạn khi gặp khách hàng, đối tác hoặc giới thiệu một người trước đám đông, sự chủ động sửa sai càng quan trọng. Bạn có thể xin lỗi ngắn gọn, nhắc lại tên chính xác và tiếp tục phần giới thiệu. Nếu chưa chắc chắn về cách phát âm hoặc cách gọi, hãy lịch sự hỏi lại thay vì đoán mò. Sự cẩn trọng ấy thể hiện rằng bạn tôn trọng danh tính của người đối diện và không xem việc nhớ đúng tên là chuyện có thể tùy tiện.

Ảnh minh họa

Tên gọi không chỉ là cách phân biệt người này với người khác, mà còn gắn với cảm giác được công nhận và tôn trọng. Bởi vậy, khi phát hiện mình vừa gọi sai tên, họ không nên mặc định rằng đối phương phải vui vẻ bỏ qua chỉ vì đó là một lỗi nhỏ. Nếu người bị gọi nhầm tỏ ra khó chịu, hãy lắng nghe và xin lỗi chân thành, thay vì vội vàng phản ứng rằng người kia quá nhạy cảm.

Dẫu vậy, gọi nhầm tên một lần không đồng nghĩa với việc ai đó thiếu tinh tế hay có EQ thấp. Đây có thể đơn giản là một sơ suất trong giao tiếp. Điều đáng nói hơ llà khả năng nhận ra sai sót, chịu trách nhiệm cho lời nói của mình và điều chỉnh hành vi để người khác không phải chịu cảm giác khó chịu không đáng có.

Trong giao tiếp, không ai có thể bảo đảm mình luôn nói đúng hoặc ứng xử hoàn hảo. Nhưng người biết cách xử lý những khoảnh khắc vụng về thường tạo được cảm giác dễ chịu hơn cho người xung quanh. EQ không nằm ở việc chưa bao giờ mắc lỗi, mà ở cách bạn bình tĩnh thừa nhận lỗi sai, sửa lại đúng lúc và không khiến người khác phải ngượng ngùng thêm chỉ để bảo vệ cái tôi của mình.