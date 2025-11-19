Người đứng sau "vở kịch quảng cáo" của Thuỳ Tiên là ai?

Sau 6 tháng kể từ ngày bị bắt tạm giam, sáng 19/11, phiên toà xét xử vụ án kẹo Kera liên quan đến Thuỳ Tiên, Hằng Du Mục, Quang Linh Vlogs và các đồng phạm được diễn ra tại TAND TP.HCM. Theo ghi nhận, 7h sáng, các bị cáo được áp giải đến toà án thực hiện các thủ tục. Đến 8h15, phiên toà chính thức khai mạc.

Cái tên nhận sự chú ý lớn của dư luận chính là Thuỳ Tiên. Trước HĐXX, cô cho biết trong thời gian quảng bá kẹo Kera, cô đang ký hợp đồng quản lý với Công ty Sen Vàng. Theo thoả thuận giữa Thuỳ Tiên và Sen Vàng thì mỗi khi cô đại diện nhãn hàng, quảng cáo thì phải thông qua công ty, cắc hợp đồng vào năm 2025 thì công ty được hưởng 30%.

Trong phiên toà, Thuỳ Tiên bối rối khi được hỏi về cách thức xử lý để chối bỏ trách nhiệm sau khi bị phát hiện sai phạm. Cụ thể, khi HĐXX hỏi ai đã tư vấn cho bị cáo cách ký lùi ngày, ký hợp đồng khống với Công ty Sen Vàng nhằm loại bỏ trách nhiệm pháp lý của bị cáo trong vụ án này, Thùy Tiên trả lời rằng thời điểm đó "rối trí, chịu nhiều áp lực, nghe nhiều nguồn tư vấn nên không nhớ rõ". Thuỳ Tiên nói: "Bị cáo nhận tư vấn nhiều nên không nhớ chính xác"

Chủ tọa cảnh báo: "Người tư vấn có thể bị xem xét trách nhiệm hình sự về hành vi che giấu tội phạm".

Thuỳ Tiên chững lại khi được hỏi về hành vi ký hợp đồng khống để chối bỏ trách nhiệm (Clip: Di Anh)

Theo thỏa thuận ban đầu, Thùy Tiên được hưởng 25% lợi nhuận, sau đó nâng lên 30%. Về vấn đề này, theo lời khai của bị cáo Lê Tuấn Linh - giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt - người đề xuất việc này với hội đồng quản trị là Trần Chí Tâm (trợ lý của Quang Linh Vlogs) và được các cổ đông khác đồng ý. Tâm là người có nhiệm vụ thông tin lại những thông tin của công ty cho Quang Linh.

Nguyên nhân là bởi, sau phiên livestream bán hàng đầu tiên, mọi người đều nhận thấy Thuỳ Tiên có vai trò lớn (trong việc tiêu thụ sản phẩm) nên mọi người đề xuất cho Tiên tăng lên 30%.

Tại phiên toà, Linh khai nhận là người chịu trách nhiệm lên kịch bản, quay các video clip quảng cáo các sản phẩm để đăng tải lên mạng xã hội. Linh cũng là người đề xuất ý tưởng cho Hằng Du Mục, Thuỳ Tiên lên Đắk Lắk để quay clip tham quan nông trại rau sạch.

Lý do Thùy Tiên được hưởng 30% lợi nhuận sau phiên livestream "khủng"

Lê Tuấn Linh khai nhận là người lên kịch bản các video clip quảng bá sản phẩm kẹo Kera cho Thuỳ Tiên, Hằng Du Mục,...

Trả lời xét hỏi, bị cáo Lê Thành Công - thành viên hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt - thỏa thuận góp vốn và phân chia tỷ lệ với Thuỳ Tiên chỉ bằng miệng chứ thực tế Tiên chưa góp tiền vào doanh nghiệp.

Tại toà, Công cũng khai nhận là người trực tiếp lên ý tưởng, trao đổi, thỏa thuận việc sản xuất kẹo Kera với Nguyễn Phong, sau đó truyền đạt lại cho các cổ đông còn lại để xây dựng kịch bản, đưa ra các thông tin gian dối về nguyên liệu, công dụng sản phẩm kẹo Kera trên các nền tảng mạng xã hội với mục đích bán sản phẩm thu lợi bất chính.

Bị cáo Lê Thành Công