Người đăng tin kích động công nhân "đem mắm tôm, trứng đi và hành động nhanh" bị xử lý

Theo trang thông tin điện tử công an tỉnh Ninh Bình, Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh và Công an TP Tam Điệp phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông đã triệu tập Nguyễn Anh Tuấn (SN 1986, trú tại xã Thanh Lạc, huyện Nho Quan, là công nhân công ty giày Adora Việt Nam) để làm rõ hành vi đăng tải, chia sẻ thông tin kích động bạo lực.

Trước đó, ngày 19/02/2022, Tuấn đã sử dụng tài khoản facebook "Nguyên Đan" tham gia nhóm kín "Hội Công nhân Công Ty Giày Adora Việt Nam" đăng tải, chia sẻ 02 bài viết với nội dung kích động bạo lực.

Trong đó, bài thứ nhất Tuấn nêu "phương án" là thứ 2 đi làm mỗi người "chuẩn bị mắm tôm và trứng, ai có gì mang đi cái đó, khi đến giờ về thì tập trung thành 2 nhóm chia ra hai cổng".

"Khi hành động phải đứng hết tập trung cho bên CA họ không phát hiện. Hành động nhanh. Số đông mình đứng cả thì đây đơn giản để làm được", Tuấn viết.

Cơ quan chức năng làm việc với Nguyễn Anh Tuấn. Ảnh: Trang TTĐT CA Ninh Bình

Ở bài thứ 2, Tuấn viết: "Thứ 2 chúng ta vẫn đến và không ai vào nhé. Còn những ai vào thì chúng ta sẽ lên phương án tiếp theo, một là tất cả ở đến 6h chờ người công ty mình sẽ có kế hoạch. Số lượng người đông mình sẽ chia ra làm hai nhóm. 1 nửa ở bên cổng anto và một nửa ở bên cổng adora. Giờ không còn gì để mất nên mọi người đoàn kết đến cùng nhé".

Bài viết của Tuấn sau khi được đăng tải đã thu hút nhiều lượt bình luận và chia sẻ gây kích động công nhân đình công, ảnh hưởng đến tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và sản xuất kinh doanh.

Khi làm việc với công an, Nguyễn Anh Tuấn đã thừa nhận hành vi vi phạm, mục đích của Tuấn là thông báo cho thành viên trong nhóm kín Facebook "Hội Công nhân công ty giày Adora" nhằm kích động công nhân kéo dài đình công, chuẩn bị mắm tôm, trứng để ném vào số công nhân không tham gia đình công.

Hành vi của Nguyễn Anh Tuấn đã vi phạm quy định tại Điểm d, Khoản 1, Điều 101, Nghị định 15/2020/NĐ- CP ngày 03/02/2020 của Chính Phủ về "Cung cấp, chia sẻ thông tin kích động bạo lực". Cơ quan chức năng đã ra Quyết định xử phạt hành chính 7.500.000 đồng đối với Nguyễn Anh Tuấn về hành vi vi phạm trên.

https://soha.vn/nguoi-dang-tin-kich-dong-cong-nhan-dem-mam-tom-trung-di-va-hanh-dong-nhanh-bi-xu-ly-20220304200644443.htm