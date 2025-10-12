Người dân vùng ngập Hà Nội kể về 30 phút 'nước như lũ ống, cuốn trôi cả nghìn con gà'
Trần Hoàng |
Sự cố xói lở nền tuyến đường sắt Hà Nội - Thái Nguyên (đoạn qua địa bàn xã Trung Giã) đã khiến hàng chục thôn của xã Trung Giã, Đa Phúc (Hà Nội) ngập trong nước nhiều ngày qua. Theo người dân xã Đa Phúc đây là trận lũ lịch sử, chưa từng có tại địa phương
