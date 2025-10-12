HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Người dân vùng ngập Hà Nội kể về 30 phút 'nước như lũ ống, cuốn trôi cả nghìn con gà'

Trần Hoàng |

Sự cố xói lở nền tuyến đường sắt Hà Nội - Thái Nguyên (đoạn qua địa bàn xã Trung Giã) đã khiến hàng chục thôn của xã Trung Giã, Đa Phúc (Hà Nội) ngập trong nước nhiều ngày qua. Theo người dân xã Đa Phúc đây là trận lũ lịch sử, chưa từng có tại địa phương

Người dân vùng ngập Hà Nội kể về 30 phút 'nước như lũ ống, cuốn trôi cả nghìn con gà'- Ảnh 1.

Sự cố xói lở nền tuyến đường sắt Hà Nội - Thái Nguyên (đoạn qua địa bàn xã Trung Giã) đã khiến hàng chục thôn của xã Trung Giã, Đa Phúc (Hà Nội) ngập trong nước nhiều ngày qua. Có những thôn thuộc xã Đa Phúc xưa nay hiếm khi ngập nay nước vẫn ngập và rút chậm.

Người dân vùng ngập Hà Nội kể về 30 phút 'nước như lũ ống, cuốn trôi cả nghìn con gà'- Ảnh 2.

Tại xã Đa Phúc chiều 11/10, nhiều thôn nước vẫn ngập trên đầu gối do ảnh hưởng từ sự cố này

Người dân vùng ngập Hà Nội kể về 30 phút 'nước như lũ ống, cuốn trôi cả nghìn con gà'- Ảnh 3.

Bà Nguyễn Thị Liên (thôn Mộ Đạo, xã Đa Phúc) thảng thốt: "Nước đổ về như lũ ống, không kịp trở tay". Bà này cho biết, cả gia đình ra cứu gà nhưng không kịp vì nước về quá nhanh. 4.500 con gà, thóc, lúa, cám... trôi hết sạch.

Người dân vùng ngập Hà Nội kể về 30 phút 'nước như lũ ống, cuốn trôi cả nghìn con gà'- Ảnh 4.

"Nước về nhanh lắm, chỉ trong vòng 30 phút là ngập hết chuồng gà, nước lên khoảng 1 mét", bà Liên chia sẻ.

Người dân vùng ngập Hà Nội kể về 30 phút 'nước như lũ ống, cuốn trôi cả nghìn con gà'- Ảnh 5.

"Thấy nước chỉ khoảng 10cm, 2 vợ chồng dự định ăn cơm rồi ra đưa gà lên nơi khác nhưng chỉ 15 phút sau là ngập trôi hết gà trong chuồng. Cả nhà chúng tôi nhanh tay cứu cũng chỉ được vài chục con mang đi bán rẻ" bà Hà nói.

Người dân vùng ngập Hà Nội kể về 30 phút 'nước như lũ ống, cuốn trôi cả nghìn con gà'- Ảnh 6.

Bà Hòa, thôn Đồng Bông, xã Đa Phúc cho biết, đáng lẽ dân chúng tôi giữ được đê sông Cầu, nhưng trên đường sắt ở xã Trung Giã lại bị xói lở, thế là nước ào ạt đổ về phía hạ lưu chúng tôi, nhấn chìm hết mọi thứ. "Tôi ở đây 30 năm chưa bao giờ bị ngập thế này, chỉ ngập ở phía ngoài đê, lần đầu tiên phía trong đê bị ngập sâu như thế này" - bà Hòa nói

Người dân vùng ngập Hà Nội kể về 30 phút 'nước như lũ ống, cuốn trôi cả nghìn con gà'- Ảnh 7.

Đường tỉnh 269 (đoạn đê Hữu Cầu, xã Đa Phúc) cũng bị ngập nhiều đoạn khiến giao thông đi lại khó khăn. Lực lượng chức năng đã đặt cảnh báo 2 đầu đoạn tỉnh lộ này

Người dân vùng ngập Hà Nội kể về 30 phút 'nước như lũ ống, cuốn trôi cả nghìn con gà'- Ảnh 8.

Dù nước đã rút nhưng dòng nước chảy qua tỉnh lộ 269 khá mạnh

Người dân vùng ngập Hà Nội kể về 30 phút 'nước như lũ ống, cuốn trôi cả nghìn con gà'- Ảnh 9.

Dòng nước siết khiến nhiều đoạn tỉnh lộ qua xã Đa Phúc sạt lở

Người dân vùng ngập Hà Nội kể về 30 phút 'nước như lũ ống, cuốn trôi cả nghìn con gà'- Ảnh 10.

Bí thư Đảng ủy xã Đa Phúc Nguyễn Hồng Minh cho biết, trận lũ năm nay với xã Đa Phúc chưa từng có tiền lệ. "Khi chúng tôi đang tập trung chống lũ trên sông Cầu thì chiều 9/10 lại bị sự cố sạt lở đường tàu khiến nước sông Cầu đổ vào sông Công, từ sông Công đổ vào Trung Giã và đổ về Đa Phúc khiến nhiều nơi ngập sâu", ông Minh nói.

Người dân vùng ngập Hà Nội kể về 30 phút 'nước như lũ ống, cuốn trôi cả nghìn con gà'- Ảnh 11.

Ông Nguyễn Hồng Minh cho biết thêm, Công ty đường sắt Hà Thái đang tích cực sửa chữa nhằm khắc phục triệt để đoạn xói lở trên đoạn đường sắt Hà Nội - Thái Nguyên qua địa bàn xã Trung Giã.

Tags

lũ lụt

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại