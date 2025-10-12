Người dân vùng ngập Hà Nội kể về 30 phút 'nước như lũ ống, cuốn trôi cả nghìn con gà'

Bà Hòa, thôn Đồng Bông, xã Đa Phúc cho biết, đáng lẽ dân chúng tôi giữ được đê sông Cầu, nhưng trên đường sắt ở xã Trung Giã lại bị xói lở, thế là nước ào ạt đổ về phía hạ lưu chúng tôi, nhấn chìm hết mọi thứ. "Tôi ở đây 30 năm chưa bao giờ bị ngập thế này, chỉ ngập ở phía ngoài đê, lần đầu tiên phía trong đê bị ngập sâu như thế này" - bà Hòa nói