Người dân phát hiện loạt hành động lạ của nam thanh niên khi xem livestream ở cầu Đập Đá - Huế lúc 1 giờ sáng

Như đã biết, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với rìa bắc của dải hội tụ nhiệt đới đi qua Trung Bộ nối với vùng áp thấp trên biển Đông, sau kết hợp với trường gió Đông nên tại tỉnh Thừa Thiên Huế đã có mưa to tới rất to.

Dự báo từ ngày 7/10 đến ngày 10/10, tiếp tục có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Tổng lượng mưa từ ngày 7/10 đến hết ngày 10/10 ước tính phổ biến từ 400mm-60mm, có nơi trên 700mm. Mực nước các sông có thể lên trên báo động 1 đến dưới báo động II.

Để tiện cho người dân theo dõi mực nước ở cầu Đập Đá (Huế) nên trên fanpage "Trung tâm giám sát, điều hành đô thị thông minh tỉnh Thừa Thiên Huế" đã livestream tình hình tuyến đường. Tới 1 giờ sáng hôm nay (8/10), khi đang theo dõi livetream, người dân bất ngờ được chứng kiến loạt động tác vô cùng dễ thương của một nam thanh niên.

Bất chấp mưa gió, anh chàng đã dừng xe bên rìa cầu Đập Đá và bắt đầu nhún nhảy khiến người xem bật cười thích thú. Đoạn clip ghi lại khoảnh khắc này đang được chia sẻ khá nhiều trên mạng xã hội và nhận nhiều phản hồi tích cực.