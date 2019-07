Người đàn ông U40 2 đời vợ năn nỉ người tình quay lại trước khi bắn nạn nhân rồi tự sát

Chiều 29/7, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa di lý đối tượng Nguyễn Văn Tùng (SN 1980, trú tại xã Ea Bhốk, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk) từ TP Đà Nẵng về đơn vị để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi giết người.



Tại cơ quan công an, bước đầu Tùng khai nhận, do mâu thuẫn tình cảm với chị Nguyễn Nữ Mạnh H. (SN 1981, trú cùng xã) nên chiều 21/7, Tùng đã mang súng AK sang nhà bắn chị H. rồi tự sát.

Sau đó, cả 2 được người thân đưa lên Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cấp cứu. Đến đêm cùng ngày, vì vết thương quá nặng nên người nhà đã đưa Tùng xuống bệnh viện Chợ Rẫy rồi đưa sang bệnh viện Răng Hàm Mặt trung ương tại TP HCM điều trị. Tuy nhiên, đến ngày 25/7, Tùng đã dẫn theo con trai bỏ trốn khỏi bệnh viện.

Cũng theo lời khai của Tùng, khi tới nhà chị H., Tùng năn nỉ chị làm lại từ đầu nhưng bất thành. Tức giận, Tùng ra mở cốp xe mở lấy súng rồi đuổi theo bắn chị H.. Khẩu súng quân dụng AK mà Tùng dùng để gây án được mua cách đây khoảng 3 năm ở khu vực biên giới Campuchia với giá 12,5 triệu đồng.

Nói về việc Tùng bỏ trốn, Đại tá Nguyễn Tâm, Phó thủ trưởng thường trực Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, sau khi xảy ra vụ việc cơ quan công an đã khẩn trương vào cuộc khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng để làm rõ vụ việc. Còn đối tượng Tùng đã được gia đình đưa đi cấp cứu.

Đến ngày 25/7, cơ quan điều tra mới có đủ cơ sở xác định đối tượng Tùng đã dùng súng bắn chị H. sau đó bắn vào mình để tự sát. Ngay sau khi quyết định khởi tố bị can được VKSND cùng cấp phê chuẩn, tối ngày 25/7, cơ quan điều tra đã cử cán bộ xuống TP HCM để thực hiện các thủ tục và giám sát.

Tuy nhiên, khi tới bệnh viện thì được thông báo đối tượng Tùng đã rời khỏi bệnh viện. Sau thời gian tìm kiếm không được, cơ quan điều tra đã phát lệnh truy nã và đến ngày 28/7 đã bắt được đối tượng Tùng khi y đang lẩn trốn tại TP Đà Nẵng.

Liên quan đến vụ việc này, Đại tá Tâm cho biết, cơ quan điều tra đã ra quyết định giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Bình (SN 1977, trú tại huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk) để làm rõ hành vi che giấu tội phạm.

Theo kết quả điều tra ban đầu, sau khi Tùng trốn khỏi bệnh viện, đã liên lạc với Bình và đề nghị đưa ra Bắc trốn. Mặc dù biết Tùng là tội phạm nhưng Bình vẫn hẹn gặp nhau tỉnh Bình Định rồi cả 2 lên xe bỏ trốn ra Bắc. Khi đi đến huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng thì bị Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Công an TP Đà Nẵng bắt giữ cả 2 đối tượng.

Như đã đưa tin trước đó, Tùng từng có tiền án về tội "Cố ý gây thương tích" và "Cướp giật tài sản", phải ngồi tù gần 10 năm. Được biết, Tùng từng có 2 đời vợ nhưng đã ly hôn.

Sau khi ra tù, Tùng quen biết và nảy sinh quan hệ tình cảm với chị Nguyễn Nữ Mạnh H. (38 tuổi, trú cùng xã Ea Bhốk). Trong khi đó, chị H. cũng đã ly hôn chồng. Sau đó, Tùng và chị H. chung sống như vợ chồng tại buôn Mtá A (xã Ea Bhốk) nhưng chưa đăng ký kết hôn.

Cho đến khoảng hơn 1 tháng qua, giữa 2 người liên tục xảy ra mâu thuẫn, xô xát. Sau nhiều lần bị đánh đập, bạo hành, chị H. đòi chia tay với Tùng.

Đến khoảng 15h30 ngày 21/7, Tùng đến nhà chị H. rnói chuyện thì cả 2 tiếp tục xảy ra mâu thuẫn. Lúc này, chị H. chạy sang nhà bố mẹ đẻ của mình cách đó 2 căn nhà, thì bị Tùng đuổi theo rồi cầm súng AK bắn một phát đạn khiến nạn nhân gục ngay tại chỗ.

Gây án xong, Tùng dùng súng bắn vào cằm mình để tự sát nhưng không thành. Sau đó, cả 2 được người dân đưa đến Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Tại hiện trường, Công an đã thu giữ 1 khẩu súng AK, 25 viên đạn và 2 vỏ đạn. Riêng Tùng vì bị thương nặng, nên ngay trong đêm đã được chuyển đến Bệnh viện Răng-Hàm-Mặt (TP.HCM) điều trị. Quá trình điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Tùng về hành vi giết người.

Đến ngày 25/7, trong khi đang nằm điều trị vết thương tại TP.HCM, Tùng đã bỏ trốn. Trước sự việc này, Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra lệnh truy nã đặc biệt và tổ chức truy tìm Tùng. Cho đến sáng 28/7, Công an tỉnh Đắk Lắk đã phối hợp với các lực lượng chức năng ở TP Đà Nẵng tóm gọn được Tùng khi hắn đang trên đường lẫn trốn.