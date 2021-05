Người đàn ông rút súng bắn thẳng vào "con nợ" trong quán cà phê ở Sài Gòn

Ngày 4/5, Công an huyện Củ Chi, TP HCM đang tạm giữ Nguyễn Minh Học (33 tuổi, ngụ xã Trung An) để điều tra vụ nổ súng bắn người trên địa bàn xã Trung An.



Tang vật công an thu giữ một khẩu súng, một hộp tiếp đạn có 7 viên đạn, một vỏ đạn, một đầu đạn và một xe máy.

Qua điều tra ban đầu, giữa Học và ông Bùi Hoàng Anh (52 tuổi, ngụ xã Trung An) có mâu thuẫn chuyện tiền bạc.

Ngày 2/5, Học đến nhà Hoàng Anh ở xã Trung An để đòi nợ. Chiều cùng ngày, Hoàng Anh hẹn Học đến quán cà phê trên địa bàn xã Trung An để nói chuyện thì xảy ra mâu thuẫn, Hoàng Anh dùng tay phải túm lấy vai áo trái của Học ghì xuống.

Lúc này, Học đẩy ra và rút súng giấu trong túi quần bắn chỉ thiên một phát. Hoàng Anh có những lời thách thức, nên Học dùng súng bắn vào người Hoàng Anh khiến nạn nhân bị thương ở vùng ngực, cẳng tay, đùi..

Nhận tin báo, Công an huyện Củ Chi đã có mặt khám nghiệm hiện trường, bắt giữ Học sau đó.