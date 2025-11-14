Người đàn ông qua đời vì muốn gây ấn tượng với bố mẹ bạn gái

Một người đàn ông Trung Quốc nặng hơn 130kg, vì muốn tạo ấn tượng tốt với cha mẹ bạn gái, đã qua đời sau khi thực hiện phẫu thuật cắt dạ dày.

Nạn nhân là anh Lý Giang (36 tuổi, tên giả), sống tại thành phố Tân Hương, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. Anh đã vật lộn với cân nặng trong thời gian dài và gặp khó khăn trong việc kiểm soát thói quen ăn uống của mình. Anh cao 174cm và nặng hơn 134kg.

Theo lời người anh trai, anh Lý Giang gần đây đã tìm thấy tình yêu và mối quan hệ đang tiến triển tốt, họ đang chuẩn bị gặp gỡ gia đình hai bên.

Nhằm nỗ lực tạo ấn tượng tốt hơn, anh Lý Giang đã quyết định tiến hành phẫu thuật cắt dạ dày, hy vọng có thể thể hiện một hình ảnh khỏe mạnh hơn trước gia đình bạn gái. Anh trai anh chia sẻ: "Mọi thứ đang tốt đẹp, vì vậy cậu ấy muốn giảm cân trước khi gặp phụ huynh. Cậu ấy làm điều đó vì đang chuẩn bị cho hôn nhân."

Vào ngày 30 tháng 9, anh Lý Giang nhập viện tại Bệnh viện Nhân dân số 9 ở Trịnh Châu để thực hiện thủ thuật.

Ca phẫu thuật đã hoàn thành thành công vào ngày 2 tháng 10. Anh được chuyển đến khu chăm sóc đặc biệt (ICU) để theo dõi hậu phẫu trước khi được chuyển sang phòng bệnh thường vào ngày hôm sau.

Tuy nhiên, tình trạng của anh đột ngột xấu đi vào ngày 4 tháng 10. Khoảng 6 giờ 40 sáng, các bác sĩ phát hiện anh ngừng thở và lập tức đưa trở lại ICU để cấp cứu. Anh Lý Giang qua đời vào ngày 5 tháng 10 do suy hô hấp.

Theo hồ sơ y tế, anh Lý Giang đã tăng cân liên tục kèm theo chứng ngáy khi ngủ trong suốt một năm qua. Anh nhập viện với chẩn đoán mắc hội chứng chuyển hóa, đồng thời mắc bệnh tăng huyết áp và gan nhiễm mỡ.

Gia đình anh đặt câu hỏi về việc liệu bệnh viện đã đánh giá đúng tình trạng thể chất của anh trước khi phẫu thuật hay chưa. Họ cũng bày tỏ lo ngại về cách xử lý các biến chứng hậu phẫu và tính kịp thời của việc cấp cứu.

Bệnh viện trả lời tờ Jimu News rằng sau khi xem xét kỹ lưỡng, họ xác nhận bệnh nhân đủ điều kiện lâm sàng rõ ràng để phẫu thuật. Bệnh viện cũng cho biết khi tình trạng bệnh nhân xấu đi, đội ngũ y tế đã phản ứng ngay lập tức.

Vào ngày 10 tháng 10, cả hai bên (gia đình và bệnh viện) đã ủy thác cho Ủy ban Y tế địa phương tiến hành khám nghiệm tử thi để xác định nguyên nhân chính xác của cái chết. Bệnh viện khẳng định báo cáo khám nghiệm tử thi cuối cùng sẽ là cơ sở có thẩm quyền nhất để xác định nguyên nhân tử vong và cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm theo kết quả và các luật lệ liên quan.

Vụ việc đã gây ra một cuộc thảo luận sôi nổi trên mạng xã hội Trung Quốc. Một người bình luận: "Luôn có rủi ro tử vong với loại phẫu thuật này. Bác sĩ có thể cố gắng hết sức, nhưng không có gì đảm bảo." Trong khi một người khác viết: "Phẫu thuật cắt dạ dày vẫn là phẫu thuật, luôn tiềm ẩn rủi ro. Nếu bạn có thể giảm cân một cách tự nhiên, hãy làm điều đó thay vì phẫu thuật."

Nguồn: SCMP

Thanh Huyền