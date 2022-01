Người đàn ông qua đời vì đột quỵ: Cảnh báo những sai lầm khi tắm có thể gây nguy hiểm

Mới đây một người đàn ông 53 tuổi đã nhập viện trong tình trạng bất tỉnh, da tím tái, mạch yếu do đột quỵ khi đang tắm. Các bác sĩ đã cố gắng sơ cứu nhưng do tiên lượng bệnh nặng nên người đàn ông đã không qua khỏi.



Vì sao người trung niên và người cao tuổi tắm vào mùa đông lại dễ bị đột quỵ?

Chuyên gia cho biết, những người có độ tuổi từ 40 trở lên khi tắm rửa vào mùa đông rất dễ bị đột quỵ, bởi vì người ở độ tuổi trung niên hoặc người cao tuổi thường mắc các bệnh mạn tính có nguy cơ đột quỵ cao như huyết áp cao, có bệnh tim mạch, tiểu đường, mỡ máu cao,... Khi tắm nước nóng vào mùa đông, nhiệt độ trong phòng tắm chênh lệch so với bên ngoài khá nhiều khiến cơ thể phải tự điều chỉnh bằng cách co mạch hoặc giãn mạch để giữ nhiệt hoặc thoát nhiệt. Khi mạch máu não bị co lại đột ngột sẽ dễ gây ra đột quỵ do nhồi máu não hoặc mạch vành co thắt đột ngột có thể gây ra nhồi máu cơ tim cấp dẫn tới đột quỵ.

Sai lầm khi tắm vào mùa đông có thể gây đột quỵ

1. Tắm vào ban đêm

Vào mùa đông, đặc biệt vào ban đêm, nhiệt độ rất thấp khiến các mạch máu trong cơ thể co lại, ảnh hưởng đến quá trình lưu thông máu. Vì vậy, tắm vào thời gian này rất nguy hiểm, có thể khiến bạn bị cảm lạnh, thậm chí gây tử vong.

Tắm vào ban đêm làm tăng khả năng đột quỵ

2. Tắm ngay sau khi ăn

Sau khi ăn no, máu sẽ dồn về đường tiêu hóa để tiêu hoá thức ăn, lúc này máu dồn lên não tương đối ít, đồng thời, nước nóng sẽ làm giãn mạch và làm trầm trọng thêm tình trạng thiếu máu não. Thiếu máu não ở mức độ nặng có thể dẫn đến chóng mặt, thậm chí đột quỵ nhẹ. Vì vậy, thời điểm thích hợp để đi tắm là khoảng 2 giờ sau bữa ăn.

3. Tắm khi đói

Khi tắm, cơ thể cũng sẽ tiêu hao năng lượng. Vì vậy mọi người không nên tắm khi đói để tránh bị hạ đường huyết, sốc do hạ đường huyết.

4. Tắm ngay sau khi uống rượu

Tắm ngay sau khi uống rượu rất dễ gây nguy hiểm đến tính mạng, đặc biệt, là vào thời tiết lạnh nếu uống bia rượu xong đi tắm thì sẽ rất dễ bị cảm lạnh thậm chí là nguy hiểm đến tính mạng. Sau khi uống rượu, đường glucose dự trữ trong cơ thể người sẽ bị tiêu hao một lượng lớn do quá trình tuần hoàn máu được đẩy nhanh.

Ngoài ra, uống rượu bia sẽ ức chế chức năng sinh lý của gan, khiến gan không thể chuyển hóa glycogen dự trữ thành glucose và bổ sung vào máu, dẫn đến lượng đường trong máu giảm, từ đó dễ gây ra các triệu chứng như hoa mắt, chóng mặt, suy nhược toàn thân, thậm chí là gây sốc.

5. Tắm quá lâu

Khi tắm vào mùa đông, nhiều người sẽ ở trong phòng tắm rất lâu vì trong phòng tắm rất ấm. Tuy nhiên, đối với người trung niên và cao tuổi, việc tắm quá lâu sẽ khiến mao mạch da giãn nở, lượng máu cung cấp cho não lúc này sẽ giảm, dễ xảy ra hiện tượng thiếu oxy não, thiếu máu cục bộ, trường hợp nặng có thể dẫn đến đột quỵ.

Trên đây là một số sai lầm khi tắm vào mùa đông mà mọi người nên lưu ý để tránh gây ra ảnh hưởng xấu đến sức khoẻ, dẫn đến tình trạng đột quỵ.

Nếu bị tức ngực, chóng mặt, đau tức vùng trước tim khi đang tắm thì mọi người cần nhanh chóng báo cho người nhà để gọi số cấp cứu. Đồng thời, khi sơ cứu, người nhà bệnh nhân nên cho người bệnh nằm nghiêng, nằm ở nơi thoáng khí.

Nguồn: Health/Sohu