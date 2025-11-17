HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Người đàn ông nặng 150 kg vừa được cảnh sát ở TP HCM hỗ trợ

Anh Vũ |

Người đàn ông nặng 150 kg bị tai biến nhưng người nhà không thể đưa đến bệnh viện.

Lúc 7 giờ sáng 16-11, người nhà phát hiện ông C. (38 tuổi) bị tai biến tại tầng 3 căn nhà hẻm đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Hòa Hưng. Do ông C. nặng khoảng 150 kg, bị liệt nửa người phải nên người nhà không thể đưa đến bệnh viện.

img

Lực lượng chức năng đưa người đàn ông xuống đất bằng cán.

Tiếp nhận thông tin, Trung tâm Cấp cứu 115 đã yêu cầu Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an TP HCM hỗ trợ khẩn cấp.

Cảnh sát đã đến hiện trường triển khai phương án cứu hộ, đưa người đàn ông xuống đất bằng cáng cứu thương chuyên dụng, áp dụng kỹ thuật chuyển vị an toàn và cố định cột sống.

Ông C. được đưa xuống nơi an toàn và bàn giao cho Trung tâm Cấp cứu 115 để tiếp tục điều trị.

Uống rượu từng này là đủ để "dẫn lối" cho đột quỵ: Giảm ngay trước khi quá muộn
Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại